全國十大景點 昔日冠軍一中商圈跌落第十…台中2景點跌出榜外

2024年全台前十名最夯觀光遊憩據點出爐，台中僅剩一中商圈勉強擠進第十名，遊客從2023年1018萬人次，去年減至917萬人次，2023年原本上榜的逢甲夜市、草悟道都跌出榜外。議員批評，台中3處觀光景點共流失超過250萬人次，要求市府檢討。觀旅局長陳美秀說，台中總遊客人次與旅宿入住率都正成長，將持續行銷活絡景點。

交通部觀光署統計，鹿港老街及周邊地區以1730萬人次在2024年中奪冠，嘉義文化路夜市1598萬人次居第二，台南安平1449萬人次第三，台北101有1274萬人次第四，中壢老街溪沿岸步道1053萬人次第五，北港朝天宮、松山文創園區、林口三井Outlet、田尾公路花園及一中商圈，依序排第六至十名，皆破900萬人次。

民進黨議員王立任表示，台中一中商圈、草悟道、逢甲夜市三大景點，2023年都在全國前十名最夯觀光遊憩據點，市府當時高調發新聞稿，宣稱觀光人次創新高，但短短一年，一中商圈從第一名跌落至第十名，草悟道從原本第八名掉落到第十九名，逢甲夜市更從第九名掉到二十名以外，三大景點有兩處跌出去年榜單，其中一中商圈與逢甲夜市遊客減少百萬人次，顯見市府不重視觀光產業，要求檢討。

議員黃守達表示，草悟道從原本第八名掉落到第十九名，2024高雄市就有3個既有景點超車草悟道，可見城市行銷的重要。另觀光署的統計每年都會新增觀光休憩區，台中今年就增加好幾個，觀旅局不應該以旅次人數正成長為由，忽略台中觀光發展遇到的問題。

觀旅局指出，經觀察為2024年周邊新興景點崛起，分散部分遊客數，例如水湳經貿園區逐漸成形、台中驛鐵道文化園區、帝國糖廠及LaLaport等新興景點，對商圈人流形成拉力；台中今年截至2月底，總遊客人次較去年同期增加。