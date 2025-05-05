中捷綠線花200萬設警示磚…視障者「無感」 捷工局長：年底前改善

台中捷運綠線花費200萬元設置警示磚，台中市議員陳俞融卻接獲視障民眾陳情，指中捷綠線採用凹式警示導盲磚，視障者無法藉由腳底觸感察覺，喪失警示效果，要求市府改善，並在未來中捷路線施工時，須採符合CNS國家標準的凸點式導盲磚，確保視障者行的安全。中市捷工局長蘇瑞文表示，盡速在年底前改善。

台中捷運綠線共18個車站，各站設置視覺障礙者引導設施，其中警示磚總經費200萬5156元，平均每個車站花費11.1萬元。

民進黨議員陳俞融批評，中捷警示磚花了200萬的納稅錢，對視障朋友卻是「無感」，根本無法輔助視障者行走。2023年視障民眾就曾向台中市身心障礙權益小組提案要求改善，當時市府邀集捷運公司、盲人福利會等團體會勘，會勘時連視障委員都直指這種設計有問題，但至今仍未獲改善，令人不解。

陳俞融說，經濟部已於2020年修正關於導盲磚的CNS國家標準，現行人行道路口導盲磚皆採凸點設計，但市府仍宣稱綠線現有導盲磚設計符合法規，要求市府盡速改善，也要求捷工局在規劃未來藍線、橘線無障礙設施時，必須依循CNS標準施作，不可再重蹈覆轍。

陳俞融提到，不只導盲磚毫無作用，捷運周遭的無障礙設施也做半套，一般視障者根本無法依靠導盲磚走進站體，實際走訪文心崇德站，發現站外導盲磚鋪設不佳，讓視障朋友導向施工圍籬，十分危險；且文心中清站體內行人通道，劃設窄小，行人根本沒辦法過，輪椅、娃娃車更不用說，痛批市府對無障礙及行人設施根本不用心。

捷工局長蘇瑞文說，設置導盲磚要發揮警示與引導作用，當初中捷綠線施作導盲磚樣式是依據2013年規範，而捷運綠線站體在2020年就已完工，會盡速在年底前改善，後續中捷藍線、橘線也會依照最新規範來施作。