台中爭取國際級室內自由車場設清水 教育部次長：全力支持

台灣自由車國際賽屢創佳績，國內至今仍無一座室內自由車館，立委蔡其昌日前在立法院總質詢中提出在台中設館，獲行政院長卓榮泰允諾支持，各單位今天在台中市清水區會勘場地，教育部次長張廖萬堅說，台中市國際自由車館的興建對台灣自由車運動很重要，中央會盡全力協助。

蔡其昌與台中市議長張清照今天邀集教育部政務次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠、台中市政府運動局局長游志祥、清水區長蔡慶生、清水區18位里長、各里理事長等人到清水牛埔仔運動公園會勘，爭取中央補助中市府室內自由車館興建計畫，讓全國第一座250M國際自由車館落腳清水。

立委蔡其昌表示，海線地區有國際知名的自由車產業，也是台灣自由車選手的重鎮，過去已在清水興建室外333M自由車場，但已不符國際主流比賽的場館，希望能有一座符合國際主流比賽的250M室內場館，今天與張清照議長舉辦會勘，爭取中央補助與地方政府攜手早日興建，盼讓我國選手都能有更完善的場地可以訓練、比賽。

蔡其昌說，他上周在立法院總質詢時已經提出質詢，也感謝行政院長卓榮泰允諾支持，因運動部預計8月掛牌，需等待運動部正式掛牌後才能定案，將會積極來爭取中央核定補助，補助比例也會因財劃法修正後仍需進一步討論，屆時都會一併來協調，希望趕上今年核定、明年進入設計階段。

蔡其昌表示，室內場館除有國際賽道供訓練、比賽使用，中間的部分也要求作為地方鄉親平時運動使用，包含籃球、羽球、五人制足球、桌球及技擊類等，甚至是藝文展演，都能利用場館中間多功能田場的範圍，讓鄉親也共同享有國際級場館，外圍的部分也要求保留植栽綠地、步道等，讓鄉親平時可以休憩運動，並且設置地下停車場等。蔡其昌提醒運動局，除了國際標準，設計規劃階段一定要重視當地鄉親心聲，納入規劃。

教育部次長張廖萬堅說，讓台灣擁有更完善的運動場館是教育部長期努力的目標，台中市國際自由車館的興建對於台灣自由車運動至關重要，中央會盡全力來協助，支持自由車館落腳清水，其次因財劃法已修正，未來針對補助比例部分會依行政院規定辦理，今年8月運動部正式掛牌後會針對本案進一步討論，盼中央地方攜手共同打造國際級場館。

中市議長張清照表示，台中的自行車產業發達，自由車選手常在賽事中奪魁，已成為台中代表性的產業與運動。目前在清水鰲峰山雖已有座符合國際標準木質賽道的室外自由車場，但因是露天、受到天候影響，刮風下雨時選手就難以進行比賽或練習，賽道333公尺，也不符合現今250公尺的標準規定。

他說中央研擬選址設置一座室內自由車場，台中市應是首選。