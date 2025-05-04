彰化市大埔路又撞車了 這個路口近日連2起事故

彰化市大埔路又有交通事故。大埔路、埔南街口今下午一輛轎車撞上停放在路口的機車，幸好無人受傷，不過同一路口在2月底有一名單車族騎車撞上機車停放區的機車，造成自行車騎士摔倒，警方也提醒民眾小心路旁設有機車停放區，才能避免誤撞。

彰化市大埔路辦理人本道路計畫，畫設標線型人行道後爭議不斷，許多民眾批評車禍變多了，因在人行道外，還畫有機車停放區，不少駕駛認為行車路寬縮減，經常汽機車爭道，而大埔路、埔南街口同一個機車停放區2月底至今至少就發生二起事故。

今天中午一名女駕駛開車行經大埔路、埔南街口時，撞上機車停放區的一輛機車，過程驚險，幸好無人受傷，警方調查，女駕駛並無酒駕，應是分心未注意車前狀況，才不慎撞到停放於停車格內機車。

不過同一路口在2月底就曾發生有民眾騎自行車撞上機車停放區的機車，造成單車騎士摔倒，但並未報案而自行離去。

今天汽車撞機車畫面曝光後，又引發網民討論，有網民說「轉彎處還是別設停車位，太多阿寶容易偏離路線」、「這樣也敢開車出門」、「什麼樣的設計可以一直撞，機車可以維修，撞到人呢？」、還有人諷刺說「政府這麼優良的道路設計，還是一直發生事故」，有人認為是標線設計不良，有人認為是汔車駕駛技術爛、無關標線。