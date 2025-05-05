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日月潭向山遊客中心裝設地磁 日管處說明用途

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
日月潭向山遊客中心外觀吸睛，腹地廣大，中心前有免費停車場，停車方便，是當地必訪熱門景點。本報資料照片
日月潭向山遊客中心外觀吸睛，腹地廣大，中心前有免費停車場，停車方便，是當地必訪熱門景點。本報資料照片

日月潭向山遊客中心外觀吸睛，能免費停車成熱門景點，但近期停車場施工裝設地磁感應恐將收費，民眾關心。日管處表示，短期內無收費打算，裝地磁是要提供即時停車資訊讓遊客參考；但使用者付費是趨勢，日後若收費會與地方溝通研議。

日月潭湖光山色是國際知名景點，其潭區內的向山遊客中心，由日本建築大師團紀彥團隊打造，現代清水模建築外觀吸睛，周邊景致優美、腹地廣大，中心前有3處免費停車區，可容納百餘輛車，停車方便，成必訪熱門景點。

不過，民眾發現向山遊客中心的免費停車區部分封閉，進行地磁感應工程，近期可停放的車位減少，須移置未封閉停車區，甚至對面車道的山明、水秀停車場停放；更令民眾關心的是，原有免費停車的「小確幸」恐消失，走向收費制。

日月潭國家風景區管理處表示，向山遊客中心正進行智慧化停車場工程，後續透過地磁感應提供即時車位資訊，方便入場尋車位，預計今年暑假啟用。

此外，該處也將透過地磁感應功能統計相關數據，進一步分析潭區平假日、淡旺季、離尖峰時段車流狀況，作為連續假期、觀光活動等車位管理參考，以利遊客分流因應，也有助景區的長期規畫發展。

至於是否採收費制，日管處表示，目前向山全區的車位仍充足，短期內沒收費打算；日後若要改為停車收費，也會與地方溝通再評估。

日月潭 景點 車位

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