中捷七線齊發 民代喊路網規畫有破口 獨漏向上五權線

台中捷運七線規畫齊發，多位民代指出，捷運路網「獨漏」向上路、五權西路線，車流量僅次台灣大道，因主要幹道貫穿七個行政區，服務人口可達百萬，要求市府納入「紅線」可行性評估，啟動「向上五權線」規畫。捷運工程局表示，會納入紅線可行性評估。

台中市長盧秀燕喊出捷運「七線齊發」，同時進行規畫作業，才跑得快。除綠線通車，中捷另有7條規畫線路，包含細部設計階段的藍線、進入綜合規畫的綠線延伸大坑與彰化，可行性研究階段的機場捷運橘線、藍線延伸太平、屯區捷運環狀線、崇德豐原紅線、橘線延伸海線。

無黨籍議員林昊佑指出，市府初步規畫捷運路網，卻「忘了」貫穿七個行政區的向上路、五權西路，車流量僅次台灣大道，沿線涵蓋3個工業區含南屯精密工業園區、台中工業區及未來的寶文科技園區，就業人口約10萬；另有多所大學與醫療機構、商圈，預估可服務80到100萬名人口，卻未納入捷運規畫，他認為「捷運路網有破口」

林昊佑說，南台中核心幹道向上路及五權西路，如納入捷運紅線，「向上五權線」將成為繼台灣大道、捷運藍線之後，第三條橫跨海線、市區與屯區的東西向運輸主軸，未來可串聯台鐵、捷運藍線與綠線，對南台中未來交通與產業發展至關重要，呼籲「市府要有前瞻性，要敢想像！」

立法委員廖偉翔表示，中央務必要加快核定捷運紅線的可行性評估，同時規畫延伸段，縮短南屯居民的通勤時間，目前僅有一條南北向綠線通車，不符需求；國民黨議員朱暖英說，溪西地區長期交通混亂，尖峰時間車流壅塞嚴重，若捷運路線開通，可大幅改善交通。

副市長黃國榮說，「向上五權線」確有必要，因未來還會發展工業區等建設，應納入紅線延伸路網，但雙北捷運也是一階段銜接一個階段，慢慢充實。

捷運工程局長蘇瑞文說，會向中央報備，向上路、五權西路是全市精華區，納入捷運紅線可行性評估研究。