台灣工藝中心啟動10條工藝行旅路線 為65工藝節暖身

2025年「65工藝節」將於6月5日盛大登場，今年邁入創辦第71周年(70＋1)，以「從心開始」為年度主題，呼應「六五(留我)初心，七一(齊一)同行」的願景。國立台灣工藝研究發展中心要帶領民眾從旅行中看見工藝，重拾工藝日常精神。

為提前揭開序幕，國立台灣工藝研究發展中心率先舉辦「工藝行旅」踩線團，邀集媒體代表深入南投，搶先體驗一場結合文化走讀、手作體驗與工藝展覽的感官之旅。

每年6月5日不僅是工藝節，更是台灣工藝先驅、工藝中心創辦人顏水龍的誕辰，也與「世界環境日」同日，象徵工藝與自然共生-是樂活事的核心精神。

本屆工藝節延續工藝「漫活SLOHAS」理念，結合簡單(Simplicity)、生活型態(Lifestyle)、原創(Originality)、健康(Health)、美學(Aesthetics)與永續(Sustainability)六大價值，推動工藝融入生活、實踐「從容而永續」的生活哲學。

此次踩線團行程走入南投草屯及中興新村，以「品味當地食光與手作溫度」為主題展開。參與者首站以協力車漫步於「花園城市」中興新村的歷史巷弄，透過散策導覽探索省府時代遺跡與活化空間，傾聽地方故事、觸摸文化餘溫；午間享用結合在地食材與友善農作的「省府慢慢」風味餐，感受慢活飲食哲學。

午後則前往體驗以自然素材為靈感的「擴香石皮件編織」工藝，參與者從素材採集到嗅覺創作，透過五感與大地對話，重拾生活中的微光與內心的寧靜。

而行程最後一站來到國立台灣工藝研究發展中心草屯園區，不僅親身感受工藝與綠意共融的場域氛圍，也參觀正在展出的《造物星圖－工藝青年朝向自我實現的職人軌道》特展。

該展覽集結多位台灣青創工藝家的作品，展示他們如何在材料、技法與文化交會的創作中實現自我。透過開放視角，觀眾得以深入理解年輕職人們如何從地方出發，延續傳統、融合創新，為工藝注入新的生命與未來可能。

「工藝行旅」為2025年工藝節的重要系列活動之一，中心共規劃10條路線，走訪台灣百大文化基地與工藝據點，邀請各年齡層民眾走進城市與鄉村、歷史與創新之間，感受台灣工藝的深度與溫度。