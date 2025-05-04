彰化花壇虎山巖金針花季 假日湧上萬遊客
彰化縣花壇鄉虎山巖金針花季今天湧進大批遊客，粗估有上萬名遊客前來賞花，近日每天約有10萬株金針花迎賓，今天警方也出動疏導交通，預計金針花開到母親節會達最高峰，民眾也可多利用非假日來賞花，避開人潮更好拍美照。
花壇鄉虎山巖金針花季剛開幕，整片花海約有30萬株金針花陸續開花，交通部觀光署參山國家風景區管理處曹忠猷說，虎山巖金針花屬於「台東7號」品種，是台灣西部最早開的金針花，金針花花期有開2次特性，可以一路開花到7月中旬。
本周是花季第一個假日，湧進大批遊客，一早就有很多遊覽車載客進來，彰化警分局也特別規劃專案勤務，警力在虎山巖周邊道路執行交通疏導任務，包括虎山街、大嶺巷等主要出入道路進行疏導，引導車流分流、預防壅塞。
不過民眾如果要有更好的賞花品質，建議非假日前去賞花，可避開萬頭鑽動，更好拍美照，也可順遊彰化賞花嚐美食。
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