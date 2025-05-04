中市府頒榮譽獎章 作家楊双子致詞高喊「我主張台灣獨立」

作家楊双子去年以「台灣漫遊錄」榮獲美國國家圖書獎翻譯文學獎，為台灣文學作品首次獲得此殊榮。台中市政府上月底在楊双子的母校中興大學舉行榮譽獎章頒贈儀式，由文化局長陳佳君代表市府頒發榮譽獎章，楊双子當天致詞最後用台語說出「我叫做楊双子，我主張台灣獨立」。

楊双子4月25日在中興大學受贈台中市政府所頒的台中榮譽獎章，楊双子致詞表示，誰才是台灣人呢？他認為真正核心的關鍵並不是種族與血緣，不是先來後到，而是對台灣這塊土地的認同。只要是對台灣這塊土地有所認同，並且決定跟台灣這塊土地一起走向未來的人，就是台灣人。

楊双子說，他出身台中烏日成功嶺山腳下的成功眷村，同時自己的家族是200多年前來台的移墾漢人，身世具有時代的複雜性。盧秀燕市長與他是同一種象徵，指向台灣這塊土地之上的多元樣貌，因為民主自由的台灣，才得以擁有現在的生活與腳下的舞台。他對這土地愛得深沉，因為他吃台灣米，喝台灣水，因為他領受這塊土地的餵養，也因為這塊土地如此海納百川，擁抱所有來到這裡的人。

楊双子說，他在美國的頒獎典禮上這麼結尾：「我書寫過去是為了走向更好的未來。」那個他所寄望可以透過文學到達的未來，具體來說，「就是透過書寫，讓更多台灣人認同我們所身處的這塊土地，認同我們作為同一個國家的生活共同體，雖然是小國小民，卻也是好國好人」，「無用之用，是為大用」，她認這就是文學的意義。

楊双子強調，他要將收尾的這段話獻給我的故土家鄉台中，獻給我的母校，如同開頭我引用鄭南榕前輩的詩句，作為致敬，以鄭南榕的名言作結，「我叫做楊双子，我主張台灣獨立」，「我會持續書寫，為我那小小多山的國家」。