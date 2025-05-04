北台中家扶中心認養人與孩子相見歡 80歲奶奶24年從不缺席

北台中家扶中心的「相見歡」活動，今天在豐原情人谷莊園舉行，共有132位認養人與受助兒童參加，80歲馬奶奶當認養人24年，從不曾缺席「相見歡」活動；她今天和二名認養孩子相見話家常，孩子們親切喊著「馬奶奶」，她笑容滿面回應。

2025年北台中家扶中心的「相見歡」活動，今天在豐原情人谷莊園舉行，共有132位認養人與受助兒童參加，大家一起體驗古早農村風情，親手製作披薩、探索五感自然體驗，採摘芭樂。

受扶助多年的小君與小涵，與認養人建立深厚情誼，超過11年，每年「相見歡」活動，認養人無論多忙都會抽空參加；即便無法親自出席，也會請家人代為出席，認養人說「只為了看看孩子的成長，給他們一點鼓勵」。

80歲的馬奶奶擔任認養人已24年，從不曾缺席「相見歡」活動，她認養北台中家扶中心二位孩子，每年都會邀請孩子們參與活動，和家人團聚。

北台中家扶中心目前有約2300位孩子持續接受扶助，家扶中心像一座橋梁，牽起認養人與孩子之間珍貴的緣分。長期關懷，減輕孩子們生活上的壓力，也讓他們求學之路得持續穩定。