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彰化八卦山牌樓被撞 機車騎士人車倒地 大家看傻眼

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣一名機車騎士昨天行經中山路左轉東民街八卦山牌樓時，突撞上牌樓人車倒地，讓後方車輛駕駛看傻眼而驚呼。圖／取自路口監親器畫面
彰化縣一名機車騎士昨天行經中山路左轉東民街八卦山牌樓時，突撞上牌樓人車倒地，讓後方車輛駕駛看傻眼而驚呼。圖／取自路口監親器畫面

糗大了!彰化縣一名機車騎士昨天行經中山路左轉東民街八卦山牌樓時，突撞上牌樓倒地，後方車輛行車記錄器拍到撞上瞬間，駕駛也看傻眼而驚呼，警方表示，該事故並未報案，也提醒民眾轉彎時要減速慢行、注意前方車況，以免發生危險。

根據路口監視器及民眾行車記錄器顯示，5月3日下午近2 點一輛機車從省道中山路往南方向行駛，到東民街時左轉要穿過八卦山牌樓時突撞上牌樓，人車倒地，騎士自行起來後把機車牽到一旁，似乎驚魂未定，站了許久才離去。

事實上在該機車之前也有一輛轎車左轉時差點撞上牌樓，趕快再縮回汽車道，才未撞上牌樓，由於八卦山牌樓分大小入口，外側較窄入口僅機車可通行，而撞上的機車騎士前方也有其他機車都順利穿過牌樓，肇事機車疑沒看清牌樓寬度就撞上而人車倒地。

彰化警分局卦山派出所表示，該起機車撞牌樓事故並未報案，由於八卦山牌樓屬於縣府管轄，去年有進行維修，若縣府有提出毀損告訴，警方會受理，也提醒民眾經過牌樓要小心減速通行，也不要騎車看手機而未注意車前路況，以免發生危險。

彰化縣一名機車騎士昨天行經中山路左轉東民街八卦山牌樓時，突撞上牌樓人車倒地，讓後方車輛駕駛看傻眼而驚呼。圖／取自彰化踢爆網
彰化縣一名機車騎士昨天行經中山路左轉東民街八卦山牌樓時，突撞上牌樓人車倒地，讓後方車輛駕駛看傻眼而驚呼。圖／取自彰化踢爆網

行車記錄器

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