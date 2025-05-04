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免費停車沒了？日月潭向山裝地磁 日管處回應藏玄機

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭向山遊客中心外觀吸睛，腹地廣大，中心前有免費停車場，停車方便，是當地必訪熱門景點。本報資料照
日月潭向山遊客中心外觀吸睛，腹地廣大，中心前有免費停車場，停車方便，是當地必訪熱門景點。本報資料照

日月潭向山遊客中心外觀吸睛，能免費停車成熱門景點，但近期停車場施工裝設地磁感應恐將收費，民眾關心。日管處表示，短期內無收費打算，裝地磁是要提供即時停車資訊讓遊客參考；但收費是趨勢，日後若要收費會與地方溝通研議。

日月潭湖光山色是國際知名景點，其潭區內的向山遊客中心，由日本建築大師團紀彥設計團隊打造，現代清水模建築外觀吸睛，周邊景致優美、腹地廣大，該中心前有3處公有免費停車區，能容納百餘輛車，停車方便，成當地必訪熱門景點。

不過，民眾發現向山遊客中心的免費停車區部分封閉，並進行地磁感應工程，因此近期可停放的車位減少，必須移置未封閉停車區，甚至對面車道的山明、水秀停車場停放；但更令民眾關心的是，原有免費停車的「小確幸」消失走向收費制。

日月潭國家風景區管理處表示，該處向山遊客中心正進行智慧化停車場工程，後續透過地磁感應辨識場內車位使用情形，也將裝設電子看板即時顯示剩餘車位數、可停車的位置等資訊，方便入場尋找車位或自身車輛，預計今年暑假可望啟用。

此外，該處未來也將透過地磁感應功能統計相關數據，進一步分析潭區平假日、淡旺季、離尖峰時段等車流狀況，作為未來連續假期、觀光活動等車位管理的參考，以利遊客分流因應，也有助景區的長期規畫發展。

至於日月潭向山遊客中心停車場智慧化升級後是否將採收費制，日管處則表示，目前向山全區的車位仍充足，因此短期內沒有收費打算；但使用者付費是趨勢，日後若要改為停車收費，也會與地方溝通，並收集相關意見，再評估收費機制。

停車場 日月潭 車位

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