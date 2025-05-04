台中北屯兒童公園地下停車場將開工 規劃近400格停車位

台中市北屯區人口已突破31萬人，為滿足民眾停車需求，繼去年9月北屯敦化公園地下停車場工程開工後，兒童公園地下停車場也已發包，規劃提供近400格汽機車停車位，預計5月中旬開工。

交通局長葉昭甫表示，兒童公園地下停車場新建工程，目前該工程已完成發包，預計5月中旬開工；在工程開工前，特別向地方說明施作期間的工序流程與安全措施，並聽取地方建議，以符合民眾需求，降低施工期間影響。

葉昭甫說，兒童公園地下停車場規劃興建地下三層，地下一層為機車停車區、地下二、三層為汽車停車區，日後完工約有汽車格223席、機車格170席，規劃時特別將圓弧及自由曲線元素帶入公園，象徵社區居民的凝聚力與向外傳遞的影響力。