台中北屯兒童公園地下停車場將開工 規劃近400格停車位
台中市北屯區人口已突破31萬人，為滿足民眾停車需求，繼去年9月北屯敦化公園地下停車場工程開工後，兒童公園地下停車場也已發包，規劃提供近400格汽機車停車位，預計5月中旬開工。
交通局長葉昭甫表示，兒童公園地下停車場新建工程，目前該工程已完成發包，預計5月中旬開工；在工程開工前，特別向地方說明施作期間的工序流程與安全措施，並聽取地方建議，以符合民眾需求，降低施工期間影響。
葉昭甫說，兒童公園地下停車場規劃興建地下三層，地下一層為機車停車區、地下二、三層為汽車停車區，日後完工約有汽車格223席、機車格170席，規劃時特別將圓弧及自由曲線元素帶入公園，象徵社區居民的凝聚力與向外傳遞的影響力。
交通局指出，停車場基地位於北屯兒童公園，是台中大型兒童公園之一，園內林間探索遊戲場以林間探索為主題設置各式鑽籠、波浪路、爬網、垂直爬梯、高空橋等攀爬關卡，另有市立圖書館興安分館、人工湖和兒童戶外遊戲場等設施，擁有滿滿綠蔭、豐富生態的公園，期望這座停車場啟用後，除讓民眾來此停放車輛，公園內能成為野餐、休憩、玩樂及運動的好所在。
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