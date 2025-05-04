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彰化花壇夜市驚傳525吹熄燈號 民眾：小時候美好回憶掰了

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣有40年歷史的花壇夜市驚傳將於5月25日吹熄燈號，讓民眾相當惋惜。圖／翁啟祐提供
彰化縣有40年歷史的花壇夜市驚傳將於5月25日吹熄燈號，讓民眾相當惋惜。圖／翁啟祐提供

彰化縣有40年歷史的花壇夜市驚傳將於5月25日吹熄燈號，讓民眾相當惋惜，紛紛在網路留言說「小時候的回憶」要掰了，據了解，是夜市土地已賣給建商，鄉代翁啟祐說，最近很多民眾也向他反映，希望能再找地方聚集攤商，不要讓夜市走入歷史。

日前有網友在臉書「花壇人俱樂部2」貼文表示花壇夜市將營業到5月25日「感謝花壇鄉親40年來的支持與愛護」，之後攤販分別會移往彰化市精誠夜市及員林龍燈夜市設攤，少部分攤販將直接退休，請鄉親提前去詢問各自喜愛的攤販要移往哪個夜市，以後可再光顧。

消息一出，網路一片惋惜聲「我的回憶沒了，好難過」、「真的很可惜！超讚的夜市，免費停車超佛心」、「以前小時候都會吵著要去逛夜市」、「好吃又好玩的夜市，好可惜」、「從幼稚園逛到現在」、「怎麼全台灣都在賣掉蓋鳥籠真的比較好嗎？」，最近不少民眾前往夜市巡禮。

花壇夜市是40年的老夜市，每周二、日營業，除了各式小吃，還有賣內衣、小五金等，及各式遊戲攤，許多家長會帶小孩逛夜市，是許多人小時候的回憶。部分攤商也立起公告告訴客人將移往何處營業，請客人把握最後四周的營業日。

翁啟祐說，他小時候最期待的就是每周日可以去逛花壇夜市，這是很多人的回憶，一傳出夜市將關了，許多民眾和攤商也來跟他反映說，希望在花壇鄉能再找一個地方讓大家經營夜市，他希望地方大家一起努力可以再另覓地點招商，讓花壇可以繼續有夜市。

彰化縣有40年歷史的花壇夜市驚傳將於5月25日吹熄燈號，讓民眾相當惋惜。圖／圖取自花壇人俱樂部2
彰化縣有40年歷史的花壇夜市驚傳將於5月25日吹熄燈號，讓民眾相當惋惜。圖／圖取自花壇人俱樂部2
彰化縣有40年歷史的花壇夜市驚傳將於5月25日吹熄燈號，逛夜市遊戲攤是許多小朋友的美好回憶，讓民眾相當惋惜。圖／翁啟祐提供
彰化縣有40年歷史的花壇夜市驚傳將於5月25日吹熄燈號，逛夜市遊戲攤是許多小朋友的美好回憶，讓民眾相當惋惜。圖／翁啟祐提供
彰化縣有40年歷史的花壇夜市驚傳將於5月25日吹熄燈號，讓民眾相當惋惜。圖／圖取自花壇人俱樂部2
彰化縣有40年歷史的花壇夜市驚傳將於5月25日吹熄燈號，讓民眾相當惋惜。圖／圖取自花壇人俱樂部2

夜市 攤商

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