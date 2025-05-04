白沙屯媽進香回程經斗六市、南投市？ 拱天宮：進香沒有固定路線

白沙屯媽祖進香10天9夜，去程急回程緩，今天凌回程，雲林縣斗六市、南投縣南投市等地許多信眾都期盼媽祖聖駕，拱天宮則強調，進香沒有固定路線，但憑媽祖聖意。

白沙屯媽祖進香，昨天深夜在雲林縣北港朝天宮舉行進火儀式，典禮由朝天宮住持法師恭請殿內終年不熄的光明燈，引燃「萬年香火」爐，苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善等人恭讀「吉祥文疏」，隨後以火勺恭取聖火，引入白沙屯拱天宮的「火缸」，再送入「香擔」，恭迎拱天宮與山邊媽祖登轎，今天凌晨在信眾高喊「進喔！」聲中，北返拱天宮，鍾東錦全程參與。

鍾東錦表示，苗栗縣深耕媽祖文化，並積極推動信仰傳承，歡迎各地信眾到拱天宮進香，同時探索苗栗的秀麗山川與人文風采，開啟一場心靈與自然交融的美好旅程。

今年白沙屯進香去急回緩，因此回程路線備受期待，去年進香去程，走彰化田中、二水，越過濁水溪上彰雲大橋到雲林縣林內、斗六，許多信眾都期待白沙屯媽祖再來，甚至更往東到南投市。