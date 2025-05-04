台中物調券商機發燙 領取民眾排到夜市外 初估帶來近億元消費
台中市今年首波物調券活動，連兩日吸引大批市民排隊，甚至還有民代到場協助，初估為市場、夜市帶動近億元的消費商機。活動今進入第3天，也是最後一天，經濟發展局呼籲市民把握機會，既享受優惠消費，還能帶動振興庶民經濟。
以昨晚北屯區的總站夜市而言，排隊領取物調券的消費者一路排到夜市外，還有人抱著幼兒全家出動，有賴管理人員維持秩序，分批領取。總計3千份的物調券從晚上7時開始發放，僅45分鐘即發完。民眾領到之後隨即消費，各攤位都排滿消費民眾。
經發局長張峯源說，昨天是活動第2天，又適逢周末，人潮明顯較第一天多了幾倍，有年輕族群揪團、民眾攜家帶眷，更見大量新客群加入，跟上這波物調券風潮。攤商們不斷向他肯定物調券的確能發揮功用，為他們帶來的人潮、商機，他們也紛紛推出優惠活動，對市府政策很有感。
他說，為配合上班族工作時間及不同族群消費習慣，今年特別規畫在周五、六、日發放，貼近上班族與遊客的作息需求，而早、午、晚不同時段發券的設計，也讓民眾能依照生活步調彈性安排兌換行程。今天是最後一天發放，歡迎民眾把握機會，規畫「物調券一日遊」。
市場科長蔡永福說，他們每年規畫兩波的物調券發放，這3日首波活動之後，要到11月的中下旬再舉辦第二波的活動。第一波總計發放35萬份的物調，以每份200元計算，加上乘數效應，預估替市場的攤商們帶來近億元的商機。
這兩日吸引了許多各地民代投入協助，以及警方、區公所和在地里鄰長全力支援，經發局十分感謝。也再次提醒，這一波物調券的使用期限至5月8日，逾期無效，且不得跨場域使用，倘逾期或遺失，恕不退費或補發。
此外，部分場域如旱溪夜市、梧棲中港觀光夜市因營業型態不同，今無營業，亦無發放物調券。而位處大甲區的日南觀光夜市則僅有5月7日發放，請民眾務必確認資訊再行前往。活動資訊可至台中市政府經濟發展局官網(https://www.economic.taichung.gov.tw/2957065/post)查詢。
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