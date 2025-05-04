另類母親節禮物 媽媽手作陶藝為愛犬留下永恆腳印
另類母親節禮物，台中市一家動物醫院舉辦員工活動，員工帶愛犬到陶藝教室參加拉坯體驗課程，也在家人手作陶盤陶碗上烙下愛的腳印，留下永恆腳印。
養貓狗的人越來越多，也被視為家庭成員，為毛孩留下紀念的方式很多元，母親節前夕，台中市一家動物醫院舉辦員工一日遊活動，讓員工帶愛犬搭遊覽車到陶藝教室參加拉坯體驗課程。
陶藝體驗中，12隻犬齊聚留下足跡，一場創意手作，也是一段深情的家庭紀錄，參加員工從拉坯、手捏到細部修飾都是親自做，在陶藝老師指導下，「狗媽媽」們小心翼翼抱起毛孩，壓下牠們柔軟的前腳，將腳的溫度印入陶土中。
根據農業部2023年統計，台灣寵物狗飼養數已超過148萬隻，其中台中市逾15萬隻；獸醫師徐子涵根據一項研究表示，狗不僅能舒緩壓力與孤單，牠們的忠誠與回應更成為都市人重要的情感依附來源，特別在少子化與高壓社會環境中，更展現出陪伴、安撫與療癒的角色。
陶藝老師說，母親節前夕，集體烙印活動，展現員工對毛孩的深情，更透過「狗媽媽」與愛犬間無言互動，傳遞出生命中最純粹的溫柔與守護。每件陶藝作品，都凝結日常的陪伴與深情，成為獻給「毛孩媽媽」最真摯的母親節禮物。
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