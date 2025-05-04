快訊

所有疼痛都值得認真對待 急診室醫師忠告其中5種更不能輕忽

桃園楊梅4外籍人士陳屍租屋處 1人還是在台留學生

另類母親節禮物 媽媽手作陶藝為愛犬留下永恆腳印

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市一家動物醫院舉辦員工活動，員工帶愛犬到陶藝教室參加拉坯體驗課程，也在家人手作陶盤陶碗烙下愛的腳印。記者游振昇／攝影
台中市一家動物醫院舉辦員工活動，員工帶愛犬到陶藝教室參加拉坯體驗課程，也在家人手作陶盤陶碗烙下愛的腳印。記者游振昇／攝影

另類母親節禮物，台中市一家動物醫院舉辦員工活動，員工帶愛犬到陶藝教室參加拉坯體驗課程，也在家人手作陶盤陶碗上烙下愛的腳印，留下永恆腳印。

養貓狗的人越來越多，也被視為家庭成員，為毛孩留下紀念的方式很多元，母親節前夕，台中市一家動物醫院舉辦員工一日遊活動，讓員工帶愛犬搭遊覽車到陶藝教室參加拉坯體驗課程。

陶藝體驗中，12隻犬齊聚留下足跡，一場創意手作，也是一段深情的家庭紀錄，參加員工從拉坯、手捏到細部修飾都是親自做，在陶藝老師指導下，「狗媽媽」們小心翼翼抱起毛孩，壓下牠們柔軟的前腳，將腳的溫度印入陶土中。

根據農業部2023年統計，台灣寵物狗飼養數已超過148萬隻，其中台中市逾15萬隻；獸醫師徐子涵根據一項研究表示，狗不僅能舒緩壓力與孤單，牠們的忠誠與回應更成為都市人重要的情感依附來源，特別在少子化與高壓社會環境中，更展現出陪伴、安撫與療癒的角色。

陶藝老師說，母親節前夕，集體烙印活動，展現員工對毛孩的深情，更透過「狗媽媽」與愛犬間無言互動，傳遞出生命中最純粹的溫柔與守護。每件陶藝作品，都凝結日常的陪伴與深情，成為獻給「毛孩媽媽」最真摯的母親節禮物。

台中市一家動物醫院舉辦員工活動，員工帶愛犬到陶藝教室參加拉坯體驗課程，也在家人手作陶盤陶碗烙下愛的腳印。記者游振昇／攝影
台中市一家動物醫院舉辦員工活動，員工帶愛犬到陶藝教室參加拉坯體驗課程，也在家人手作陶盤陶碗烙下愛的腳印。記者游振昇／攝影
台中市一家動物醫院舉辦員工活動，員工帶愛犬到陶藝教室參加拉坯體驗課程，也在家人手作陶盤陶碗烙下愛的腳印。記者游振昇／攝影
台中市一家動物醫院舉辦員工活動，員工帶愛犬到陶藝教室參加拉坯體驗課程，也在家人手作陶盤陶碗烙下愛的腳印。記者游振昇／攝影
台中市一家動物醫院舉辦員工活動，員工帶愛犬到陶藝教室參加拉坯體驗課程，也在家人手作陶盤陶碗烙下愛的腳印。記者游振昇／攝影
台中市一家動物醫院舉辦員工活動，員工帶愛犬到陶藝教室參加拉坯體驗課程，也在家人手作陶盤陶碗烙下愛的腳印。記者游振昇／攝影

動物醫院 母親節 陶藝

延伸閱讀

巨型愛心花海必打卡！ 桃園「2萬朵鐵炮百合花」浪漫賞花打卡秘境 迎接最美母親節

全聯母親節317店開賣康乃馨 家樂福限量福袋抽東京機票

溪湖走讀中街 親子健行深入在地歷史

母親節將至 15位柔韌母親接受表揚

相關新聞

白沙屯媽進香回程經斗六市、南投市？ 拱天宮：進香沒有固定路線

白沙屯媽祖進香10天9夜，去程急回程緩，今天凌回程，雲林縣斗六市、南投縣南投市等地許多信眾都期盼媽祖聖駕，拱天宮則強調，...

彰化花壇夜市驚傳525吹熄燈號 民眾：小時候美好回憶掰了

彰化縣有40年歷史的花壇夜市驚傳將於5月25日吹熄燈號，讓民眾相當惋惜，紛紛在網路留言說「小時候的回憶」要掰了，據了解，...

「中六敲羅行動」二階衝破安全門檻 罷團：明送交選委會

台中罷免國民黨立委預計明天繳交連署書，罷免藍委羅廷瑋的中六罷團表示，中六選區送件門檻為27337份，罷團目標40000份...

台中物調券商機發燙 領取民眾排到夜市外 初估帶來近億元消費

台中市今年首波物調券活動，連兩日吸引大批市民排隊，甚至還有民代到場協助，初估為市場、夜市帶動近億元的消費商機。活動今進入...

其人其事／陶藝結合地方精神 趙勝傑闖出一片天

「我能為這片土地做些什麼？」從事陶藝創作38年的陶藝家趙勝傑，總記得每次開窯那一刻的悸動，歷經無數次的嘗試與摸索，每件作...

中醫大美術館動土 4年後完工

中國醫藥大學美術館昨天動土，由美國建築師法蘭克蓋瑞（Frank Gehry）設計，他是普立茲克建築獎得主，代表作是以鈦金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。