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其人其事／陶藝結合地方精神 趙勝傑闖出一片天

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
趙勝傑（中）將台中大雅特有的小麥文化與陶藝結合，讓陶器染上麥稈燒成後的獨特色澤，也讓器皿承載起土地的故事。記者游振昇／攝影
趙勝傑（中）將台中大雅特有的小麥文化與陶藝結合，讓陶器染上麥稈燒成後的獨特色澤，也讓器皿承載起土地的故事。記者游振昇／攝影

「我能為這片土地做些什麼？」從事陶藝創作38年的陶藝家趙勝傑，總記得每次開窯那一刻的悸動，歷經無數次的嘗試與摸索，每件作品都像是與火對話後的驚喜，他說，在故鄉台中大雅學習成長過程，始終惦記著最純粹的初心。

2003年台灣工藝中心一則徵選計畫，主題是「台灣經典窯燒」，趙勝傑決定以家鄉台中大雅為出發點，深入挖掘大雅的人文風景與農業歷史，將這些素材轉化為陶藝創作靈感，最終以作品「麥出雅器」獲選為台灣經典窯燒之一，也為知名的「趙家窯」打下文化根基。

台中大雅小麥種植面積是全台最大，被稱為小麥故鄉，趙勝傑將大雅特有的小麥文化與陶藝結合，採在地特有的紅土與讓陶器小麥稈灰製成釉彩，製成茶具與咖啡杯等陶器，呈現的獨特色澤，可欣賞也很實用，讓器皿承載起土地的故事，大受歡迎。

他積極串聯在地資源，陸續和大雅區農會、區公所、文化團體合作，催生出2004年首屆「小麥文化節──麥出大雅」，成功讓地方文化走進在地生活。他每年並推出生肖主題陶器創作，今年是蛇年，他以蛇為創作，作品名為「捨得」。

趙家窯的作品已從大雅走向世界，以「台灣鐵陶」為名巡展於多國，作品涵蓋茶具、咖啡器具，展現生活工藝與地方精神的結合。他相信真正動人的創作，不只是技藝的展現，而是一分對家鄉深厚的情感與責任。

小麥 蛇年 陶藝

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