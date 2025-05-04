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護岸工程經費未到位 彰化漁港本月開港添變數

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化漁港預定本月開港，卻因南北護岸工程尚缺3.35億元經費未完成，恐開港後，浪潮及淤砂將成為漁船和運維船航行安全的隱憂。圖／彰化縣政府提供
彰化漁港預定本月開港，卻因南北護岸工程尚缺3.35億元經費未完成，恐開港後，浪潮及淤砂將成為漁船和運維船航行安全的隱憂。圖／彰化縣政府提供

彰化漁民盼了30多年的彰化漁港，預定5月開港，卻因南北護岸工程尚缺3.35億元未完成，恐開港後，浪潮及淤砂會成為漁船和運維船航行安全的隱憂，為彰化漁港如期開港增添變數，彰化縣政府已請求縣籍立委向中央爭取預算。

受淤砂影響，彰化縣既有漁港都是候潮港，因此政府1991年規畫彰濱工業區時，即預留50公頃土地作為彰化漁港預定地，但歷經各種審查和工程延宕，直到2024年漁港碼頭才完工，南北護岸工程卻因經費不足而3度流標，遲遲無法運作。經縣府多次爭取，農業部漁業署同意補助，但條件是今年5月必須先開港，只是漁港開港在即，但中央的補助卻仍無著落。

縣府指出，彰化漁港除漁船外，也供離岸風電運維船停泊，漁港近程第一階段剩南北護岸尚未完成，縣府已做好各項開港前準備事項，但「萬事皆備，只欠東風」，就差南北護岸工程3.35億元的計畫經費，經費到位才能辦理後續發包，保障港區內船隻的停泊安全與使用。

縣府農業處指出，彰化漁港港型設計經過水理計算及水工試驗，為能維護並保持港內泊區的靜態性，並控制港池航道的淤沙量，在港嘴即南北護岸間距設計航道寬度是50公尺，而現在開放寬度卻大於100公尺，在南北護岸的現況無束縮功能下，若開放船隻進港停泊則容易受浪潮影響，間接影響船隻的受損率，尤其是船型較大的運維船。

同時，港池航道淤砂量受港嘴無束縮功能影響，恐增加回淤速度，營運後，將影響船隻進出及免候潮功能，及增加清淤經費的負擔。

縣長王惠美近日指派副縣長周傑、農業處長郭至善和經綠處長張寒青拜訪縣籍立委陳素月、陳秀寶和黃秀芳，及曾擔任彰化縣工策會總幹事的民眾黨立委張啟楷，請求協助縣府向中央爭取預算，已獲立委同意支持，將向政院爭取專案預算補助。

護岸 農業處

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