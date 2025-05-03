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天氣回暖 彰化偏鄉恢復全縣獨一無二小周末封街舞
彰化縣大城鄉去年7月封街跳舞，時隔近一年，昨晚再度封街和結合餐車派對，吸引逾千名鄉民參加；推動辦理的鄉民代表會主席林玉堂今表示，天氣回暖，從本周五起，每個小周末都封街跳舞一個半小時，讓大家都出門動一動。
大城鄉截至今年3月，人口數1萬4388人，新生兒6名，死亡16人，65歲以上人口占比27.6%，是全縣「最老」鄉鎮市，鄉內入夜一片安靜，去年一群愛跳舞的鄉民想運動健身，發想封街跳舞，獲鄉民代表會主席林玉堂支持，自7月5日舉辦首場封街舞，一連舉辦近6個月，直到東北季風轉強寒冷才宣布暫停。
現在天氣回暖，網路大城地方社群貼文「Fun牛班〜封街舞第二期開課邀請卡／朋友們！還記得去年轟動舞林的「Fun牛班〜封街舞」嗎？／5月2日（五）第二期開課／還記得第一期開課時／那位藝名「黑牛」的林玉堂主席：「希望把30年前『西平路夜市』找回來嗎？」封街舞結合餐車派對準備閃亮登場讓西平路熱鬧起來！／主席再次為大城創造歷史性的一天！主辦單位大城社區發展協會吳進來理事長／希望同學們記得相揪回來上課！」
昨下午6點起簽名報到，打卡區500分打卡分享禮，現場發放200張消費券，晚上7點至8點半有氧運動（封街舞），約400多人簽名領取鄉代會主席、社區發展協會、大城鄉內企業團體贊助的分享禮，可到餐車區消費，大城鄉韻律舞蹈老師、學員帶領鄉民在西平路跳舞，現場熱烈滾滾。鄉代會主席林玉堂表示，本周五起恢復封街舞活動，鼓勵鄉民走出家門，至少一周好好運動一次。
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