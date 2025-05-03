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工藝行旅首發團今成行訪中興新村 踩著協力車體驗花園城市

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
工藝行旅今天首發，帶領民眾騎協力車體驗中興新村花園城市美景。圖／工藝發展研究中心提供
工藝行旅今天首發，帶領民眾騎協力車體驗中興新村花園城市美景。圖／工藝發展研究中心提供

台灣工藝研究發展中心配合「65工藝節」，規畫10條「工藝行旅」路線，首發團今天成行，帶領遊客踩協力車漫遊中興新村，體驗花園城市美景和歷史氛圍，並安排DIY擴香石皮件編織，從手作中感受工藝和生活的結合。

「65工藝節」活動將於6月盛大登場，延續工藝「漫活SLOHAS」理念，推動工藝融入生活、實踐從容而永續的生活哲學。工藝節系列活動包括講座、市集、工藝大師班及快閃體驗等。工藝中心並規劃10條工藝行旅路線，帶領民眾走訪台灣百大文化基地與工藝據點，感受台灣工藝的深度與溫度。

首發團今天在中興新村展開，結合歷史、食光與手作體驗。參與民眾騎著協力車，悠遊在中興新村，穿梭在綠樹成蔭的省府街道，導覽員娓娓道來省府時代的記憶與活化空間的過程。午間則於「省府慢慢」享用結合在地食材與友善農作的風味餐，慢活哲學在味蕾間蔓延開來。

午後行程轉往自然工坊，進行「擴香石皮件編織」體驗，由民眾採集植物、調製香氣，透過視覺、觸覺與嗅覺，感受結合工藝的生活型態。行旅最後到工藝中心草屯園區，親身感受工藝與綠意共融的場域氛圍，並參觀「造物星圖－工藝青年朝向自我實現的職人軌道」特展。

工藝中心表示，工藝行旅5月開始延續至8月，共有10梯次不同主題的行程，依不同對象與年齡層量身打造，讓更多人都能找到屬於自己的工藝旅程。

工藝行旅今天首發，帶領民眾騎協力車體驗中興新村花園城市美景。圖／工藝發展研究中心提供
工藝行旅今天首發，帶領民眾騎協力車體驗中興新村花園城市美景。圖／工藝發展研究中心提供

中興新村 行程

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