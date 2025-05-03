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溪湖走讀中街 親子健行深入在地歷史

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮湖北國小「中街走讀」參觀歷史建築溪湖藝文館。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮湖北國小「中街走讀」參觀歷史建築溪湖藝文館。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮湖北國小慶祝母親節，400名親子今健行並「走讀中街」，開發「走讀中街」教材的湖埔社區大學負責導覽，很多家長聽完解說「不聽不知道，一聽嚇一跳。」原來平常走過路過的街景藏有許多精彩趣味歷史。

湖北國小策畫母親節親子健走、走讀溪湖中街暨摸彩活動，參加人員到學校風雨操場集合，做完暖身操即出發，沿著溪湖鎮「中街」前行。中街又稱大街，「街頂」溪湖信仰中心福安宮到「街尾」糖廠，長約700公尺，溪湖鎮逾一甲子商業發展集中中街。

湖埔社大分組帶隊導覽中街，參觀並解說福安宮、溪湖藝文中心（溪湖庄役場）的巴洛克風格立面、銀樓蛻變為餐館的老屋活化第一個成功案例、古色古香的維新醫院等建物和故事。湖埔社大執行長林淑玲詢問她帶隊的親子40多人，知道溪湖藝文中心今世前生的「請舉手」，僅兩人舉手，顯見這幢歷史建築與民眾的距離越來越遙遠。

校長莊世雄說，母親節走讀中街讓親子走在熟悉的道路，一改平常匆匆經過，慢慢走營造共同回憶串連親子感情，今天感謝家長會、社區公司企業和人士贊助腳踏車、掃地機器人等300多分摸彩品，為母親節慶祝活動畫下完美句點。

母親節 溪湖鎮 親子

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