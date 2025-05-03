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彰化新住民自強媽媽獲表揚 油麻菜籽命再苦再窮也要撐到孩長大

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶中心表揚。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心表揚。記者簡慧珍／攝影

母親節前夕，彰化家扶中心今表揚10名新住民自強母親，曾經懷抱幸福夢想遠嫁來台的她們，經歷丈夫罹病、死亡甚至施暴等不幸遭遇，沒回母國，仍選擇留在人生第二故鄉撫養子女長大，愛與堅強的態度令人動容。

台灣異國婚姻比例有增無減，彰化家扶統計到今年4月，縣內1700多戶扶助家庭主照顧者為女性點87%，其中新住民家庭262戶，占總扶助戶數15.4%，彰化家扶遴選出10名新住民自強母親和1名模範寄養媽媽，表揚她們勇敢面對人生逆境，扛起家庭重任的精神。

來自越南的阿月（化名）經朋友介紹，與台灣男子相識相戀，婚後來台卻不被夫家接納，還飽嘗變心丈夫的拳頭，她帶著孩子離婚離家，前夫找上門施暴，她聲請保護令以為從此遠離傷害，沒想到病魔上身，2018年確診乳癌，經手術和化療，2023年復發並擴散到骨頭、肝臟等處，現在每周五回醫院化療。

阿月的前夫也生病，求她同住和照顧；阿月今表示，朋友都勸告「先照顧好自己，不要管他。」她覺得夫妻一場，沒必要把事情做絕，若前夫願改變態度，孩子有爸爸未嘗不是好事，現在她只怕自己走了沒人照顧孩子，謝謝家扶照顧她和孩子，她會勇強挺對抗病魔。

彰化家扶主任王震光說，外籍配偶來台適應語言、文化的差異，即使生活發生變故，依舊對家庭、孩子不離不棄，彰化家扶連續第二年表揚新住民自強母親，今年8人原籍越南、1人印尼、1人中國，其中8人是單親媽媽，8人之中有4人照顧身障或罹癌家人，成為家庭最堅強支柱。

今天表揚活動以「手望」為主題，自強媽媽的孩子奉上椰子水、綠豆糕和護手霜，說「謝謝媽媽」時，多名自強媽媽眼眶泛淚。表揚活動餐會由友誌金屬、彰化縣富友慈善會和彰化縣員林國際蘭馨交流協會贊助；員林國際蘭馨交流協會理事長楊椀婷說，新住民媽媽們遠離故鄉勇敢築夢，用愛築起新的家，令人敬佩，寄養家庭媽媽超越血緣，無私照顧需要幫助的孩子也令人感動。

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