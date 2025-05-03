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採香菇、手沖咖啡 台中崑南社區推食農體驗

中央社／ 台中3日電

台中市崑南社區發展協會舉辦「農村食農教育體驗活動」，以社區特色農產香菇、鮮桃及在地咖啡莊園為主題，結合導覽、採摘、品嚐、手作等，打造在地風情之旅，推廣農村再生。

台中市農業局今天發布新聞稿，與農業部農村發展及水土保持署共同輔導台中市崑南社區發展協會，培訓農遊導覽人員，透過系列課程強化解說能力與接待實務，並藉由今、明兩天的「農村食農教育體驗活動」，導覽人員正式上場，展現1年來的培訓成果，推動農村再生與地方創生。

崑南社區發展協會表示，活動帶領民眾參觀香菇栽培園、親自採收並現烤香菇，體驗香菇從田間到餐桌的過程；民眾也可親手製作陶製食器，結合食與藝的體驗感受，瞭解桃子品種特性、品嚐當季鮮桃，並體驗醃桃製作過程。

最後，更特別規劃在地永續咖啡莊園的烘焙與手沖咖啡體驗，透過從果實到咖啡香的全感官享受，讓民眾全方位體會崑南社區的多樣農業特色與生活智慧。

咖啡 食農教育 香菇

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