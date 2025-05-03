「龍王」起駕、「水仙尊王」同行 鹿港慶端陽揭開序幕

2025年「鹿港慶端陽系列活動─龍王祭」今天登場，由彰化縣長王惠美等人在鹿港龍山寺恭請「龍王尊神」起駕，隨後由縣內藝陣及表演團隊陪同龍舟隊伍遶境、踩街，並迎請主掌水域平安的「水仙尊王」同行，下午則為龍舟點睛，為5月30到6月1日舉行的鹿港慶端陽揭開序幕。

彰化縣長王惠美說，遵循古禮的「龍王祭」，是全國獨一無二結合傳統、藝術、觀光的文化盛事，表示慶端陽活動即將開始， 今年慶端陽系列活動內容豐富多元精彩，有國際龍舟錦標賽，還有118隊來自各地好漢齊聚競賽，以及魯班公宴、南北管戲曲表演等非常多的活動，歡迎全國民眾來鹿港賞古蹟、品美食、玩民俗，感受到這座城市的魅力。

彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚議員表示，鹿港慶端陽至今有48年，今年參加龍舟比賽隊伍總共有118隊，創歷史紀錄，福鹿溪龍舟賽的場地觀景台是全國最漂亮，而且是最接近比賽會場的夜間龍舟賽，既精彩又刺激，如無法蒞臨現場，也歡迎大家於5月30日下午3點到晚上8點30分，收看龍舟委員會鹿港慶端陽Youtube直播。

今天的「龍王祭」活動，是由彰化縣長王惠美、彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚議員、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、龍山寺主委施輝雄與各級民代等人，在鹿港龍山寺恭請「龍王尊神」起駕，隨後由縣內藝陣及表演團隊陪同龍舟隊伍繞境，行經中山路至天后宮，迎請主掌水域平安的「水仙尊王」同行，下午前往福鹿溪龍舟賽場舉行「龍王祭典．開光點睛」儀式。