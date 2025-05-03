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收到生病後的孩子折紙康乃馨 彰化喜願家園家長落淚

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉喜願家園教保人員教院民做康乃馨。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉喜願家園教保人員教院民做康乃馨。記者簡慧珍／攝影

宏恩社會福利慈善基金會附設喜願家園今舉辦園遊會，職能治療師和教保人員教院民用色紙折成康乃馨，多名家長第一次收到生病孩子送康乃馨，忍不住落淚，感謝院方以園藝、手工藝治療，孩子病情有顯著進步。

喜願家園位在芳苑鄉台61線旁，收治精神等身心障礙病人150人，平日除了醫療，另設計園藝等課程治療院民的身心，為讓院民學習重新融入社會的能力，每半年舉辦親子園遊會，這次園遊會日期接近母親節，喜願家園結合節日舉辦手做康乃馨活動。

職能治療師和教保人員教院民使用色紙折康乃馨，安排贈送給家屬並引導說出「媽媽我愛妳」、「姐姐我愛妳」或「姑姑我愛妳」，收到的家屬尤其是媽媽，忍不住熱淚盈眶摟住孩子說「我也愛你」。家屬告訴幼保人員，第一次收到生病的孩子自製康乃馨，真難忘。

喜願家園表示，院民發病時間不同，有的兒少時期發病，有的是長大成人才發病，共同點就是發病後就相當難照護，想聽生病後的孩子說一聲「媽媽辛苦了」、「媽媽我愛你」真的很，今天贈送康乃馨活動讓家屬相當驚喜，讓她們今年有一個很特別的母親節。

宏恩基金會董事長吳子鈞說，喜願家園創立初衷就是希望給身心障礙天使有個安身立命的家，終極目標更是希望透過專業的照顧及教育，今園遊會就是創造與家長交換意見的機會，共同協助身心障礙者漸漸適應社會生活，有一天可重返社會。

母親節 治療師

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