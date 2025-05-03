南投89歲蕭洪秀卿照顧重傷女兒和癱瘓夫 獲模範母親表揚

南投市公所今天表揚42名模範母親，89歲的蕭洪秀卿出生在日治時期照顧弟妹，婚後遭遇八七水災家園倒塌，仍堅強重建，晚年還照顧車禍重傷的女兒和行動不便的丈夫，展現母親守護家人的堅韌力量，讓人動容。

南投市長張嘉哲與每位模範母親合影致意，他說，母愛是社會最堅實的力量，每位模範母親的故事令人動容，值得大家向她們致上最深敬意。張嘉哲致贈康乃馨給在場每一位女性朋友，祝福所有母親們母親節快樂，健康平安。

南投市公所表示，母親節表揚不僅是對母愛致敬，也希望喚起社會對家庭價值的重視與傳承，讓「愛與感恩」成為最溫暖的力量。

除了蕭洪秀卿外，漳興里84歲陳劉真珠阿嬤，從小挑起家務重擔，從放牛到採石場工作，從未喊苦。婚後與丈夫撫養6名子女，長女幼時高燒影響智力，她全心照顧，還勇敢開創事業，經營茶行，改善家中經濟。60歲後更回到國小進修，為活到老學到老留下最好的註解。

福興里的80歲胡許碧花育有5名子女，丈夫外出工作因車禍癱瘓，生活陷於困境，她扛起家庭重擔，平日在工廠當作業員，假日到工地當零工，辛苦拉拔孩子長大，子女皆在各自事業上有所成就。