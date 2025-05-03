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鹿港龍王祭揭序幕 118隊伍報名龍舟賽

中央社／ 彰化3日電

彰化縣政府今天舉行龍王祭儀式，為鹿港慶端陽系列活動揭開序幕，今年國際龍舟錦標賽各組最高獎金新台幣25萬元，有118隊伍報名，將於5月30日至6月1日展開。

彰化縣長王惠美、彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈及鹿港龍山寺主委施輝雄等人，於鹿港龍山寺恭請龍王尊神起駕，隨後藝陣與表演團體陪同遶境，至天后宮迎請水仙尊王同行，下午前往福鹿溪龍舟賽場地舉行龍王祭典開光點睛儀式。

王惠美致詞表示，龍王祭為結合傳統、藝術、觀光的文化盛事，意味慶端陽活動即將開始，10艘龍舟跟著沿路踩街，藉由祈福活動，期許龍舟賽能平安順利圓滿。

王惠美說，今年慶端陽系列活動以「靈蛇報喜，吉蛇祿來」為主題，將規劃魯班公宴、南北管戲曲表演等精彩內容，國際龍舟錦標賽有來自各地118隊伍競賽，歡迎大家端午假期到鹿港共襄盛舉。

縣府文化局表示，今年踩街活動豐富多元，包括惠德國術龍獅團、番社社區十二婆姐等沿街展演，場面盛大；鹿港公會堂廣場也安排定點藝陣演出，吸引民眾駐足觀賞。

王惠美 鹿港

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