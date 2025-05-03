快訊

盼與王室和解…哈利驚吐1句話恐火上加油！前王室官員：白金漢宮將仰天嘆氣

被無照少年狠撞重傷…陽交大教授國科會計畫泡湯 少年雙親需賠125萬

皮卡和賓士相撞全毀！黃石公園附近嚴重車禍 6華人旅客身亡

中山醫大暨附醫攜手資誠 打造跨領域整合平台

中央社／ 台中3日電

中山醫學大學暨附設醫院攜手資誠聯合會計師事務所，整合臨床與產學能量，成立「中台灣生醫創育深耕平台」，打造結合臨床實證、創新技術與資本媒合跨域生態體系。

中山醫大今天舉辦「健康台灣：中台灣生醫創育深耕平台啟動論壇」，聚焦生醫創新技術、臨床應用與資本媒合等核心議題，衛生福利部次長林靜儀、科技發展組技監劉明勳，中山醫大校長黃建寧與中山醫大附設醫院總院長蔡明哲等與會。

根據中山醫大發布新聞稿，「中台灣生醫創育深耕平台」提供技術轉譯與產學合作、臨床試驗與法規輔導及財務與募資支援。中山醫大主責學術整合與創業輔導，中山附醫提供臨床驗證與醫療評估，資誠負責財務規劃與資本媒合。

林靜儀表示，政府支持醫療與創新資源區域整合，樂見公私協力與多元專業，深化健康韌性、強化中部醫療量能。

黃建寧說，透過平台串接中部醫療能量，結合中山醫大推動「高齡產業新創加速器」，從研究出發、串接臨床與資本合作機制，推動健康產業創新發展。

蔡明哲說，附醫將開放臨床場域與試驗資源，結合專科醫療團隊與法規輔導，協助新創團隊從構想到落地，實現技術應用、改善照護品質。

灣生 財務

延伸閱讀

中台灣生醫創育深耕平台成立 整合臨床實證與智慧醫療

「救命凝膠」健保給付低誰也買不到了 衛福部最新回應曝

「刪到有感」林靜儀稱凍結預算阻礙WHA行動 批：自己掐住了聲音

詐騙燒向部立醫院 衛福部次長林靜儀直接點名「2個人」

相關新聞

南投89歲蕭洪秀卿照顧重傷女兒和癱瘓夫 獲模範母親表揚

南投市公所今天表揚42名模範母親，89歲的蕭洪秀卿出生在日治時期照顧弟妹，婚後遭遇八七水災家園倒塌，仍堅強重建，晚年還照...

黃昏市場、夜市也有發 台中首波物調券「加菜囉」

台中今年首波物調券昨起連發三天，昨天下午由4處黃昏市場、傍晚由13處夜市接力登場，吸引人潮排隊搶好康，領到物調券的菜籃族...

台中擁全台最多普立茲克建築再+1 大師Frank Gehry東亞唯一動土

普立茲克獎有「建築界諾貝爾獎」美稱，台中堪稱全台擁有最多普立茲克獎建築的城市。由普立茲克建築獎得主、建築大師美國法蘭克．...

無畏中三罷團的步步進逼 楊瓊瓔大雅市場送千支康乃馨

無畏中三罷團的行動，立法委員楊瓊瓔今天上午前往大雅市場送3000支康乃馨，向所有母親致敬，讓現場收到花的媽媽們倍感溫馨，...

八卦山蓄水池工程動工 解決灌溉缺水、高水價問題

南投縣八卦山旱灌屬於國家重要灌溉建設，但計畫延宕20多年，山區依舊缺水。為強化八卦山供水，農田水利署補助經費，近日由名間...

彰化漁港5月開港在即 南北護岸缺3.35億未完成恐添變數

彰化漁民盼了30多年的彰化漁港，預定5月開港，卻因南北護岸工程尚缺3.35億元未施工，恐開港後，淤砂會成為漁船和運維船航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。