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黃昏市場、夜市也有發 台中首波物調券「加菜囉」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中新一點利黃昏市場昨發放物調券情況。圖／台中市政府提供
台中新一點利黃昏市場昨發放物調券情況。圖／台中市政府提供

台中今年首波物調券昨起連發三天，昨天下午由4處黃昏市場、傍晚由13處夜市接力登場，吸引人潮排隊搶好康，領到物調券的菜籃族開心直呼「今天加菜囉！」「晚餐、宵夜不用愁！」

經發局長張峯源說，昨天上午各大早市順利發放物調券後，晚間各市仔也人潮熱絡、秩序良好。下午、晚上起跑的場域中，新光黃昏市場與大雅雅潭夜市攤販集中區是這次新加入的生力軍，不論是新舊場域、黃昏市場或夜市，皆為此波物調券活動賣力加碼，只為提供給消費者更好的優惠。

昨天在黃昏市場和夜市兌換到的民眾驚喜直呼「物調券帶來的優惠高，選擇更多！」「太有感了，感謝台中市府！」

經發局指出，內新市場是當地居民日常採買的重鎮，以平價新鮮著稱，且今年為改善排隊動線，提前發放時間，也讓買菜族提早備餐、選購限時優惠料理；新光黃昏市場結合傳統與現代，熟食攤與青菜肉品一應俱全，還有知名壽司老店，每到傍晚時段，人潮絡繹不絕。

新一點利黃昏市場主打整潔有序、動線良好，是上班族下班後覓食的首選；華美市集攤販集中區以年輕創意攤位與質感美食聞名，是近年市區人氣急升的市集熱點。為讓消費選擇更豐富，市場群起絞盡腦汁提出優惠、宣傳攬客，且將發放動線設計完善，民眾大讚「兌換迅速，買得開心又安全！」

到逢甲觀光夜市消費的外國觀光客開心地表示「What an amazing voucher！」認為物調券很好用，等同省下一些旅費，給予物調券高度評價。

經發局說明，首波物調券民眾可於指定市場、夜市、商圈、產業故事館協會店家，用現金100元兌換200元物調券，務必在5月8日前使用完畢，請留意券面規範與使用說明，把握機會、聰明消費，活動資訊可至台中市政府經濟發展局官網查詢。

台中大雅雅潭夜市今年新加入，昨發放物調券情況。圖／台中市政府提供
台中大雅雅潭夜市今年新加入，昨發放物調券情況。圖／台中市政府提供
台中逢甲觀光夜市昨發放物調券情況。圖／台中市政府提供
台中逢甲觀光夜市昨發放物調券情況。圖／台中市政府提供

台中市 夜市 黃昏市場

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