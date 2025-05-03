全台最多普立茲克建築+1！大師Frank Gehry東亞唯一動土

普立茲克獎有「建築界諾貝爾獎」美稱，台中堪稱全台擁有最多普立茲克獎建築的城市。由普立茲克建築獎得主、建築大師美國法蘭克．蓋瑞（Frank Gehry）親自設計的中國醫藥大學美術館今動土，這也是他在東亞唯一鉅作，將成為台灣新地標，預計4年後完工。

中醫大美術館今天上午台中水湳校本部舉行動土典禮，包括中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海、台中市長盧秀燕、教育部長鄭英耀、中研院院士李遠哲等人到場，冠蓋雲集。

台中市長盧秀燕說，她是96歲建築大師Frank Gehry粉絲，代表台中市感謝蔡長海及其 團隊，讓台中能被世界看見。除了這座美術館外，中市府邀普立茲克獎得主妹島和世、西澤立衛打造台中綠美圖，台中國家歌劇院、亞洲大學附屬現代美術館、台中巨蛋等也都分別由普立茲克獎主伊東豊雄、安藤忠雄、隈研吾設計，台中近年在民間、大學、企業和政府的努力下，堪稱全台蒐集、林立普立茲克獎建築最多的城市。

Frank Gehry為美國後現代主義及解構主義建築師，在1989年獲普立茲克建築獎，作品最大特色是以解構、扭曲的金屬，展現跳舞般的線條，代表作以鈦金屬打造的西班牙畢爾包古根漢美術館。

蔡長海說，中醫大蓋美術館，盼能進一步以建築與藝術為台灣奉獻心力，透過世界知名建築師的作品，讓世界看見台灣。他在2015年邀Frank Gehry設計美術館，終獲Frank Gehry首肯，到今天動土，歷經了10年，經過無數次會議討論，堪稱台灣建築史上施工難度最高的建築，為台灣量身打造新地標，期許能與古根漢美術館齊名，成為世界焦點。

Frank Gehry今天也透過影片表示，他以能設計中國醫藥大學美術館為傲，他因身體微恙，對於無法出席今天的動土典禮感到抱歉。

蔡長海說明，中醫大美術館是Frank Gehry東亞唯一的作品，它是以折疊金屬和起伏的不鏽鋼打造，隨著天色、景物的變幻，建築表面不鏽鋼板折射出如水彩畫般美景。