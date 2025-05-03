無畏中三罷團的步步進逼 楊瓊瓔大雅市場送千支康乃馨
無畏中三罷團的行動，立法委員楊瓊瓔今天上午前往大雅市場送3000支康乃馨，向所有母親致敬，讓現場收到花的媽媽們倍感溫馨，楊瓊瓔並說，自己以台灣2350萬人民的利益為優先，更以台中的建設為首要，面對這次執政黨所發起的惡罷，會用最好的準備，面對接下來的挑戰，也呼籲支持者力挺真正做事的人。
母親節將至，立法委員楊瓊瓔及市議員吳呈賢、吳建德、大雅里里長李玲珍一同，今天上午到大雅市場，3000支康乃馨送給前來買菜的媽媽，祝福辛苦的媽媽母親節快樂，不論遇到的是弟弟、大哥、叔叔還是伯伯們，她照樣會把花拿給對方，結果對方都會回說「啊我不是母親呢」，讓她笑說可以拿回家送老婆、媽媽呀，「記得哦！對家人好一點，感謝媽媽們一整年的辛勞！」
楊瓊瓔透露，5月4日還會分別前往社口市場、神岡市場發送康乃馨，而下周5月10日與在地市議員一起，前去內埔墩仔腳市場、頭家厝菜市場以及潭子傳統市場繼續發送康乃馨給大家，祝福所有的媽咪，母親節快樂。
針對昨天上午台中檢調搜索國民黨台中市黨部，楊瓊瓔指出，身為中央民意代表，她就是專業監督、理性問政，每一天兢兢業業，不敢有所懈怠；對於所有罷免連署過程，應該依法依規辦理；若有爭議，相信司法機關也會依法依規辦理，綠營人士不必喜形於色過度解讀。
楊瓊瓔說，目前國際政經局勢出現重大變化，台灣當務之急是準備好重大政經政策因應，執政黨確以高規格方式啟動檢調調查罷免連署過程，難免給予外界殺雞用牛刀聯想；這種政治惡鬥作法，相信全民看在眼中，民意自有公評。
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