八卦山蓄水池工程動工 解決灌溉缺水、高水價問題

南投縣八卦山旱灌屬於國家重要灌溉建設，但計畫延宕20多年，山區依舊缺水。為強化八卦山供水，農田水利署補助經費，近日由名間鄉公所發包P3、P7蓄水池韌性提升工程，預計今年12月完工，提供當地穩定、便宜的灌溉用水。

名間鄉是茶葉、鳳梨、火龍果重要產區，但八卦山地勢高，20多年前由經濟部水利署辦理集集共同引水工程計畫，透過抽蓄工程提供南投市、名間鄉共4171公頃農地灌溉用水，因經費、組織、效益、維管等因素，八卦山台地不少農地仍缺乏農業用水。

農業部農田水利署擴大農田水利設施更新改善計畫，投入經費5377萬元，由農水署補助4731萬元，其餘由名間鄉公所編列配合款，強化八卦山旱灌區P3、P7蓄水池韌性提升工程。

名間鄉長陳翰立說，八卦山台地土壤肥沃，是重要農業產地，但農民長期受高水價之苦，前立委蔡培慧爭取近5億元改善灌區供水問題，P3、P7蓄水池韌性提升工程及P3蓄水池旁近完工備援深水井，就是其中一部分。

P3蓄水池是混凝土材質已經老舊，土砂淤積、池體破損、無穩定水源，無法提供灌溉水源，這次將恢復蓄水功能及效益，搭配備援深水井，確保穩定供水，但蓄水池完工後，相關機電設備及布管經費仍須中央支持。

P7蓄水池則是補強防水及設置機電設備，提升蓄水及供水，結合供水管線規劃，提供農民穩定且價格合理的灌溉用水，改善高水價帶來的負擔，推動農業永續發展。