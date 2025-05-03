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南投名間要蓋焚化爐 外鄉鎮促加開說明會

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
立委陳素月（前左二）與監督施政聯盟等團體昨舉行記者會，對南投縣府要在名間鄉蓋焚化爐，卻不到將受焚化爐空汙影響甚鉅的彰化二水、南投竹山、雲林林內辦說明會表達不滿。記者曾吉松／攝影
立委陳素月（前左二）與監督施政聯盟等團體昨舉行記者會，對南投縣府要在名間鄉蓋焚化爐，卻不到將受焚化爐空汙影響甚鉅的彰化二水、南投竹山、雲林林內辦說明會表達不滿。記者曾吉松／攝影

飽受垃圾所苦的南投縣府要在名間鄉蓋焚化爐，場址緊鄰彰化雲林邊境，但縣府僅在名間舉行10場說明會，卻不打算到也受到焚化爐空汙影響的彰化二水、南投竹山、雲林林內說明，引發居民環團不滿，要求加開說明會。

立委陳素月、名間鄉反焚化爐自救會及環團等昨舉行記者會，批南投縣府不尊重外鄉鎮利害關係人，盼環境部明訂開發案說明會須到受影響區域舉辦，盡速將焚化爐排除適用促參法的公共建設範圍，避免用國庫圖利汙染者。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，南投焚化爐場址位於濁水溪畔，不遠處就是濁水溪沖積扇扇頂及八堡圳引水道口，是濁水米與彰雲地區重要水源，在這裡蓋焚化爐，難道是頭殼壞去？

陳素月說，南投縣府今年1月已在名間5個村舉辦說明會，但焚化爐興建後因季節、風向不同，空汙影響範圍觸及彰化二水、南投竹山、雲林林內等處，南投縣府應該也到這些地方舉辦說明會。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英指，環境部統計南投近3年的一般垃圾量成長1.3%，彰化減少15.2%；與南投人口相當、發展定位類似的宜蘭縣，同期也減少11.5%，可見南投縣的垃圾減量績效之差。她批評，南投焚化爐的環評，縣府關起門來自己審，不理會緊鄰彰化縣縣民的健康與生存權。

環境部官員說，經了解，說明會是自願性質的溝通會議，焚化爐應做二階環評，會要求應舉行法定公開說明會，也會通知毗鄰的鄉鎮市公所，環境部也鼓勵爭議案件應多舉行說明會溝通。至於民眾要求焚化爐排除促參法適用，預計5月中旬邀請專家學者、相關部會等討論。

南投縣 焚化爐 環評 空汙

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