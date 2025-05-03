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新儀器「快照」揪出足病變 糖尿病友免耗時篩檢

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
醫師沈宜靜（右二）說明，以最新儀器快照足底，紅色區域為病變高風險區，方便糖友照護雙足。圖／台中榮總提供
醫師沈宜靜（右二）說明，以最新儀器快照足底，紅色區域為病變高風險區，方便糖友照護雙足。圖／台中榮總提供

55歲曾姓女舞蹈家罹糖尿病，需定期追蹤足部是否病變，但過程冗長麻煩，台中榮總推「主動式短波近紅外高光譜成像儀」研究計畫，檢查快速且可用於平日照顧，2年來未發現異常，讓她很安心。

國內糖尿病患者超過220萬人，其中遠端對稱性多發性神經病變占75%；臨床糖尿病神經病變篩檢主要依賴醫師的視診、觸診和一些簡單工具，易忽略微小變化，等到明顯病灶出現，嚴重恐截肢，甚至危及生命。

台中榮總經6年研究，開發「主動式短波近紅外高光譜成像儀」，非侵入、免接觸、快照方式篩檢糖尿病足部病變，利用短波近紅外光，通過高光譜影像分析，評估足部表皮以及皮下組織變化，生成視覺化影像和量化數據。

曾姓舞蹈家說，她相當重視足部神經併發症風險，過去回診得接受針刺、震動、冷熱檢測，耗時且難懂，參加中榮「主動式短波近紅外高光譜成像儀」計畫，檢查結果易理解，也方便平日足部護理。

台中榮總內分泌新陳代謝科醫師沈宜靜說，檢測過程僅需幾秒鐘，有利於糖尿病慢性併發症病程追蹤，目前應用程式和儀器正強化機轉驗證，並推動大型臨床試驗，期待獲得食藥署醫療器材認證後，能於臨床使用。

台中醫院新陳代謝科主任鮑卓璨說，控制血糖、定期回診是預防併發糖尿病足的不二法門。平時做好低糖低油低鹽飲食控制，養成每天30分鐘運動習慣，穩定血糖，並建議每年定期做下肢末梢循環和神經感覺的檢查。

台中榮總 糖尿病 醫師

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