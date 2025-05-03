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半年2起行人遭撞死！台3丙線增測速設備 7月啟用

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣交通隊在台3丙線設置測速照相器，7月1日啟用。圖／南投縣警局提供
南投縣交通隊在台3丙線設置測速照相器，7月1日啟用。圖／南投縣警局提供

台3丙線串連南投縣竹山鎮水底寮到集集鎮林尾，總長7.1公里，因路段筆直、沿線居民少，車輛常超速行駛，去年9月到今年2月，已有2起行人遭車輛高速撞擊死亡案件，南投縣警局設置固定測速設備，將在7月1日啟用，確保行人安全。

台3丙線沿途經過山仔腳、社寮、富州以及劉厝等聚落，為串連竹山、集集之間的重要道路。尤其社寮紫南宮發財金出名後，每當重要節慶，台3丙線交通流量也大增。

南投縣警局交通隊表示，台3丙線路段筆直，沿線居民少，部分駕駛人因環境較為空曠、車流單純，常超速行駛。警方統計，113年9月及114年2月，台3丙線已發生2起行人死亡A1交通事故，經調查，都是行人遭高速行駛車輛撞擊所致。

另據統計，113年台3丙路段也發生A2交通事故2件、A3事故3件；114年截至4月20日止，再發生A3事故2件，顯示台3丙線為交通事故高風險區域，為防制交通事故，針對竹山鎮台3丙線4.7公里處設置固定式測速照相設備，將在今年7月1日正式啟用。

交通隊表示，這次台3丙線設置測速設備是根據事故統計資料及路況特性分析，警方也多次會勘，與當地居民取得共識，希望裝設測速照相器材後，提醒駕駛人減速慢行，降低事故發生率，保護行人與其他用路人安全，警方也將持續透過事故分析與熱點監控，加強風險路段管理，打造更安全的交通環境。

交通事故 南投縣 測速 行人 車禍

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