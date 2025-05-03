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中捷七線齊發 議員憂經費哪來

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
國民黨議員劉士州認為，興建捷運賣地、發行公債都是籌款辦法，最重要的還是向中央爭取更多經費。記者陳敬丰／攝影
國民黨議員劉士州認為，興建捷運賣地、發行公債都是籌款辦法，最重要的還是向中央爭取更多經費。記者陳敬丰／攝影

台中捷運七線齊發，經費是大問題，中市府估計全部工程上看6千億元，甚至超過1兆元。民進黨議員批評，市長盧秀燕「賣地蓋捷運」是假建設之名炒地皮；國民黨議員則說，要多方籌措財源，應考慮發行公債，市府表示會一併研議規畫。

台中捷運僅綠線通車，藍線剛發包機電工程，預計2034年通車，綠線延伸大坑彰化、機場捷運橘線、藍線延伸太平、屯區環線、崇德豐原紅線、橘線延伸海線等路線，還在綜合規畫或可行性研究階段。

盧秀燕表示，中捷要「七線齊發」，為了蓋捷運，出售重劃區和區段徵收抵費地、配餘地是情非得已。捷運工程局說明，依目前物價指數，7條線路全部工程至少6千億元，若算上物價上漲，更可能超過1兆元。

藍綠議員都對「七線齊發」經費有意見，民進黨議員謝家宜說，過去6年市府賣了多少地，但捷運只完成綠線，賣地蓋捷運根本是假議題；議員張芬郁指出，最近標售2筆土地才賣出156億元，然而捷運1條路線經費就要上千億元，「賣地蓋捷運」邏輯上就說不通。

議員陳淑華批評，盧秀燕任內賣出700多億元土地，地價與房價高漲，只是合理化炒地皮，土地不該被賤賣，重劃區土地應建社會住宅等公共建設，不是賣給商人圈地，讓年輕人買不起房。

國民黨籍議員劉士州說，7線工程經費需要上兆，台中市府最少負擔5千億元，出售配餘地和抵費地當然是一條路，也可以考慮發行捷運公債，最重要還是中央加大補助，「如果下任總統是台中人就更好了！」

地政局長曾國鈞說，出售配餘地和抵費地所得會優先用於重劃區建設，若有盈餘可在平均地權條例允許下撥進市庫，用於其他重大建設。捷運工程局長蘇瑞文說，後續財源規畫會請財政局指導，考量發行公債、融資與其他方式，依法籌措財源。

民進黨議員批評，盧秀燕「賣地蓋捷運」邏輯不通，是假建設知名炒地皮，應該留下土地蓋社宅。記者陳敬丰／攝影
民進黨議員批評，盧秀燕「賣地蓋捷運」邏輯不通，是假建設知名炒地皮，應該留下土地蓋社宅。記者陳敬丰／攝影

台中捷運 盧秀燕 社宅 議員 重劃區

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