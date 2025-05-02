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彰化市二市場可兌換加倍券 推廣環保理念小確幸

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市公所所屬的民權與華陽市場配合經濟部舉辦「傳市品牌 好市加倍購」活動，民眾排隊兌換加倍券。圖／彰化市公所提供
彰化市公所所屬的民權與華陽市場配合經濟部舉辦「傳市品牌 好市加倍購」活動，民眾排隊兌換加倍券。圖／彰化市公所提供

為促進公有市場經濟活絡，彰化市公所所屬的民權與華陽市場配合經濟部舉辦「傳市品牌 好市加倍購」活動，自5月2日起共四周單周的周五、雙周的周六共4天民眾憑100元現金即可限量兌換價值200元的加倍券，希望吸引更多民眾到傳統市集消費，帶動傳統市場攤商商機。

彰化市公所配合經濟部商業發展署工商輔導中心辦理的「傳市品牌-眾星雲集 好市加倍購」行銷活動，也推廣「好市減碳，綠色消費愛地球」理念，民眾只要自備環保購物袋、環保杯，落實環保理念，就可以100元限量兌換200元加倍券到民權及華陽市場消費。

彰化市長林世賢表示，彰化市共有四處公有傳統市場，雖然受到消費習慣與市場轉型影響，傳統市場商機遭受衝擊，但還是有超過30到50年經營的老店，說明老主顧仍大有人在。

此次華陽市場及民權市場自治會更再「加碼」促銷，在華陽市場使用加倍券消費另可享95折優惠；民權市場則每周發放時前100名消費者可以再加碼用50元購買100元的民權市場消費抵用券。

5月發放時間分別為單周周五5月2、16日及雙周的周六10、24日發加倍券，發放時間為當日上午8時30於市場大門口，每次限量225張，兌為完止，共要兌完1800張。

彰化市公所所屬的民權與華陽市場配合經濟部舉辦「傳市品牌 好市加倍購」活動，民眾憑100元現金即可兌換到價值200元的加倍券。圖／彰化市公所提供
彰化市公所所屬的民權與華陽市場配合經濟部舉辦「傳市品牌 好市加倍購」活動，民眾憑100元現金即可兌換到價值200元的加倍券。圖／彰化市公所提供
彰化市長林世賢（左)說，希望加倍券能促進傳統市場商機，吸引大家走進傳統市場。圖／彰化市公所提供
彰化市長林世賢（左)說，希望加倍券能促進傳統市場商機，吸引大家走進傳統市場。圖／彰化市公所提供

傳統市場 彰化

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