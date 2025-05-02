台中英才路天坑卡車陷落 市府明進場開挖釐清原因

台中市西區英才路今天下午3時許路面突然塌陷，1輛貨車被卡在路中動彈不得，所幸無人受傷，貨車司機也自行脫困。目前卡車已被吊離，該路段仍被封鎖，市府懷疑是路基老舊加上重物輾壓所致，詳情仍待明日機具進場開挖，才能進一步釐清。

建設局指出，接獲1999專線報案後第一時間派員到現場了解，目前受困貨車已由吊車吊起，成功駛離，建設局與警方等單位完成交通維持措施；該路段的道路維護涉及多個公私部門，為了精準釐清事發原因，市府秉持審慎態度，逐一檢驗可能造成塌陷的相關因素。