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彰化縣長表揚國際金獎藝術家陳炳臣 建議外號叫做「金牌」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美表揚陳炳臣的作品榮獲三面金牌。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美表揚陳炳臣的作品榮獲三面金牌。記者簡慧珍／攝影

彰化縣藝術家陳炳臣最近兩年嘗試以夜色為主題的創作，3幅作品分獲日、韓國際藝術金牌，縣長王惠美今到芳苑郷表揚他為鄉、為縣爭光，鄉長林保玲說陳炳臣連年參賽得金牌，可稱作「金牌大師」，王惠美靈機一動建議「以後你的外號叫做『金牌』」。

今年3月底陳炳臣的畫作「銀河杉影」和「蒼穹海韻」，榮獲日本東京都美術館國際書畫交流展金獎，這是繼2019年、2023年摘金之後的第三度獲得殊榮。今年4月他的作品「雲杉」獲得首爾的舉辦2025「亞細亞美術招待展」金獎及特別貢獻獎，創下少見的雙料金獎新紀錄。

王惠美說，陳炳臣從北部返回芳苑鄉，跟學校攜手從事彩繪教育、關心家鄉濕地，把家鄉和台灣的風景帶進畫裡，讓地方景色昇華為國際的文化意象，陳炳臣更疼惜這片土地，捐畫義賣贊助興建伯立歐家園，主動積極照顧在地弱勢族群的情懷令人感動。

立法委員謝衣鳯提到陳炳臣蟄伏北部10年，從事藝術工作無人問，返回家鄉芳苑凝聚能量，台灣高山、彰化大海化為創作語彙，作品尺寸不是非常大卻氣勢磅礡，受到國際矚目，得獎實至名歸。

芳苑鄉長林保玲表示，陳炳臣是名副其實的金牌大師，來到芳苑，除了王功燈塔、海空步道，一定要來看陳炳臣的藝術作品。王惠美頒贈表揚狀時建議陳炳臣，很多人被稱「大師」，連得金牌的人很少，以後陳炳臣外號改稱「金牌」比較貼切。

陳炳臣說，目前他就讀彰化師大研究所，認真思考藝術家美術館一事，他找各種論術和可能性，覺得藝術家本身就是美術館，並非掛在牆上的畫、作品，而是藝術家的生活、思維、態度、世界觀、格局、胸襟、眼界、氣度，他歡迎來看他的生活態度、人生觀、對大自然的見解和想法。

彰化縣芳苑鄉藝術家陳炳臣作品「蒼穹海韻」榮獲日本東京都美術館國際書畫交流展金獎。圖／陳炳臣提供
彰化縣芳苑鄉藝術家陳炳臣作品「蒼穹海韻」榮獲日本東京都美術館國際書畫交流展金獎。圖／陳炳臣提供
彰化縣長王惠美和芳苑鄉長林保玲、立法委員謝衣鳯、芳苑鄉國中小校長等地方人士，恭賀陳炳臣得到三面金牌。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美和芳苑鄉長林保玲、立法委員謝衣鳯、芳苑鄉國中小校長等地方人士，恭賀陳炳臣得到三面金牌。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉藝術家陳炳臣作品「銀河杉影」獲日本東京都美術館國際書畫交流展金獎。圖／陳炳臣提供
彰化縣芳苑鄉藝術家陳炳臣作品「銀河杉影」獲日本東京都美術館國際書畫交流展金獎。圖／陳炳臣提供
彰化縣芳苑鄉藝術家陳炳臣作品「雲杉」獲韓國首爾亞細亞美術招待展金牌。圖／陳炳臣提供
彰化縣芳苑鄉藝術家陳炳臣作品「雲杉」獲韓國首爾亞細亞美術招待展金牌。圖／陳炳臣提供

王惠美 藝術家 金牌

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