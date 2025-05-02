彰化縣長表揚國際金獎藝術家陳炳臣 建議外號叫做「金牌」

彰化縣藝術家陳炳臣最近兩年嘗試以夜色為主題的創作，3幅作品分獲日、韓國際藝術金牌，縣長王惠美今到芳苑郷表揚他為鄉、為縣爭光，鄉長林保玲說陳炳臣連年參賽得金牌，可稱作「金牌大師」，王惠美靈機一動建議「以後你的外號叫做『金牌』」。

今年3月底陳炳臣的畫作「銀河杉影」和「蒼穹海韻」，榮獲日本東京都美術館國際書畫交流展金獎，這是繼2019年、2023年摘金之後的第三度獲得殊榮。今年4月他的作品「雲杉」獲得首爾的舉辦2025「亞細亞美術招待展」金獎及特別貢獻獎，創下少見的雙料金獎新紀錄。

王惠美說，陳炳臣從北部返回芳苑鄉，跟學校攜手從事彩繪教育、關心家鄉濕地，把家鄉和台灣的風景帶進畫裡，讓地方景色昇華為國際的文化意象，陳炳臣更疼惜這片土地，捐畫義賣贊助興建伯立歐家園，主動積極照顧在地弱勢族群的情懷令人感動。

立法委員謝衣鳯提到陳炳臣蟄伏北部10年，從事藝術工作無人問，返回家鄉芳苑凝聚能量，台灣高山、彰化大海化為創作語彙，作品尺寸不是非常大卻氣勢磅礡，受到國際矚目，得獎實至名歸。

芳苑鄉長林保玲表示，陳炳臣是名副其實的金牌大師，來到芳苑，除了王功燈塔、海空步道，一定要來看陳炳臣的藝術作品。王惠美頒贈表揚狀時建議陳炳臣，很多人被稱「大師」，連得金牌的人很少，以後陳炳臣外號改稱「金牌」比較貼切。