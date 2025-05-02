嘉邑行善團造福彰化偏鄉 今送300包瀝包又答應建造新橋兩座

嘉邑行善團創立一甲子，截至目前為全台縣市建造653座橋，理事長鄭秀玉及理監事今到芳苑鄉捐贈300包瀝青修補道路，並帶來好消息，嘉邑理監事會通過集資千萬元為芳苑鄉修建兩座橋，讓偏鄉民眾有方便回家的路。

嘉邑行善團捐贈300包瀝青，鄭秀玉和常務監事、理事、組員一行12人今送到芳苑鄉工程物資暫置場，鄭秀玉強調，這些瀝青都是高品質，廠商發心幫忙，以一般價格賣給嘉邑行善團做好事，鋪瀝青修補的道路坑洞不會發生沒兩天就碎裂，掃一掃就掃出級配小碎石的狀況。

鄭秀玉又說，去年9月8日她當選理事長，芳苑鄉就有一座橋待修，建造完工之後，芳苑鄉又報修兩座危橋，嘉邑行善團理監事會決議集資千萬元，每座橋各500萬元建造，若費用不夠，嘉邑行善團仍會「做到夠」，保證工程品質良好。