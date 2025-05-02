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嘉邑行善團造福彰化偏鄉 今送300包瀝包又答應建造新橋兩座

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉公所收到嘉邑行善團捐贈300包瀝青。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉公所收到嘉邑行善團捐贈300包瀝青。記者簡慧珍／攝影

嘉邑行善團創立一甲子，截至目前為全台縣市建造653座橋，理事長鄭秀玉及理監事今到芳苑鄉捐贈300包瀝青修補道路，並帶來好消息，嘉邑理監事會通過集資千萬元為芳苑鄉修建兩座橋，讓偏鄉民眾有方便回家的路。

嘉邑行善團捐贈300包瀝青，鄭秀玉和常務監事、理事、組員一行12人今送到芳苑鄉工程物資暫置場，鄭秀玉強調，這些瀝青都是高品質，廠商發心幫忙，以一般價格賣給嘉邑行善團做好事，鋪瀝青修補的道路坑洞不會發生沒兩天就碎裂，掃一掃就掃出級配小碎石的狀況。

鄭秀玉又說，去年9月8日她當選理事長，芳苑鄉就有一座橋待修，建造完工之後，芳苑鄉又報修兩座危橋，嘉邑行善團理監事會決議集資千萬元，每座橋各500萬元建造，若費用不夠，嘉邑行善團仍會「做到夠」，保證工程品質良好。

鄉長林保玲表示，政府機關發包工程有一定程序，無法劍及履及，嘉邑行善團是民間團體，做事有效率，施工品質有口皆碑，先幫芳苑鄉重造文津村的三津橋，已完工通車，村民稱讚有加，今年初漢寶村通報海尾橋、中三橋老舊損壞嚴重，經會勘列為危險，封閉禁止通行，嘉邑行善團願為偏鄉造橋，鄉公所和村民都很感激。

嘉邑行善團捐贈300包瀝青給芳苑鄉公所，今年還要修芳苑鄉兩座橋。記者簡慧珍／攝影
嘉邑行善團捐贈300包瀝青給芳苑鄉公所，今年還要修芳苑鄉兩座橋。記者簡慧珍／攝影

偏鄉 瀝青

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