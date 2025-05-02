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來台36年…智利籍廟婆守寡25年獨力育兒 當選模範母親

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
原籍智利的彰化縣大城鄉廟婆羅美智當選大城鄉模範母親。記者簡慧珍／攝影
原籍智利的彰化縣大城鄉廟婆羅美智當選大城鄉模範母親。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大城鄉公所今表揚模範母親，來自智利的萬安宮廟婆羅美智嫁來台灣36年、守寡25年，獨力撫養兩個兒子長大成人，鄉長陳玉照稱讚她不僅是大城的模範母親，也是融入台灣文化的模範新住民。

大城鄉公所在「丞天府」舉辦母親節表揚活動，鄉內15村，每村1名模範母親，今與家屬出席活動，鄉公所及大城鄉代會等各界機關社團贈送賀匾、家電和蛋糕，喜愛唱歌的鄉長陳玉照先後獻唱慈母心、媽媽的願望等多首歌曲，鄉民代表許瑞芳和鄉公所全體主管唱「天下的媽媽都是一樣的」；表演活動和餐會同時進行，陳玉照強調禮聘「全台有名聲」大廚料理龍蝦、紅蟳、海貝大餐，祝福模範母親佳節快樂。

36年前為愛遠嫁來台的智利小姐羅美智，跟丈夫蔡福教過了11年幸福生活就守寡，在智利當幼教老師的她承接鄉蔡福教萬安宮廟公工作，成為全台極少見的「阿兜仔廟婆」，得到信徒和在地居民認同與支持，得以撫養兩個兒子長大；今她表示，感謝台灣人照顧她和孩子，她很愛台灣。

被推薦縣級模範母親的邱美招是高雄美濃客家小姐，娘家種菸葉，偶然結識到高雄服兵役的林文郎，兩人相戀結婚同回大城鄉定居，邱美招自稱「從高雄山裡嫁到彰化海邊」，謝謝大城人和夫家疼惜，她育有二子一女，過得幸福快樂。

大城鄉今年模範母親依序為頂庄村陳溫錦、台西村林雅嫻、東港村陳蔡滿足、西港村蔡寳恨、菜寮村蔡劉鴛、豐美村許陳寳連、三豐村許秀、東城村林秀、大城村洪秀琴、西城村洪麗玉、公館村邱美招、永和村蔡惠美、上山村蔡素華、潭墘村劉蔡月嬌、山腳村羅美智。陳玉照說，每一位母親都偉大，「因為有您們，才有今天幸福的大城鄉。」

喜愛唱歌的彰化縣大城鄉長陳玉照為模範母親獻唱「慈母心」。記者簡慧珍／攝影
喜愛唱歌的彰化縣大城鄉長陳玉照為模範母親獻唱「慈母心」。記者簡慧珍／攝影

智利 模範母親

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