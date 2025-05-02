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名間鄉長北上抗議蓋垃圾焚化爐 南投縣府：遺憾

中央社／ 台北2日電

南投縣政府預計在產茶重鎮名間鄉興建焚化爐，民進黨立委陳素月與南投縣名間鄉長陳翰立今天表示，南投縣府興建焚化爐引起爭議，主因是資訊不公開，縣府態度蠻橫，悍拒周邊居民參加說明會，環境部應善盡督導之責，並督促南投縣府資訊公開透明。

對此，南投縣政府環境保護局向中央社記者表示，南投縣無垃圾焚化爐，造成垃圾堆置問題嚴重，進而影響環境衛生，為長遠解決垃圾處理困境及維持基本環境衛生，南投縣必須妥為因應並建置自主垃圾處理設施，且符合環境部規劃各縣市應建置自主垃圾處理設施的目標。

南投縣環保局指出，縣府一定用公開態度向關心民眾宣導，也歡迎關心議題、不論台中、彰化、雲林民眾都可參加南投縣政府舉辦的說明會；有關陳素月抗議，縣府深表遺憾，彰化縣已規劃及設置9座焚化廠，也希望陳素月能多關心彰化境內環保問題。

民進黨立委陳素月今天與陳翰立、監督施政聯盟、看守台灣協會、彰化縣環境保護聯盟、名間鄉反焚化爐自救會在立法院舉行「南投焚化爐緊鄰彰雲，隔鄰居民不知情」記者會。

陳素月表示，她在名間鄉長大，也是彰化選出的立委，二水是她的選區，也是焚化爐空污落塵影響地區，距離不到2公里，二水、名間都是好山好水的地方，但她的二水鄉親要到南投參加說明會卻被拒，台灣是民主的國家，任何公共政策都應該透明、公開，南投縣府不應如此蠻橫。

陳翰立指出，南投縣府在名間鄉辦的說明會，每一場都是不歡而散，鄉民提出質疑，就被縣府拍照留紀錄，提出問題的鄉民，事後都遇到程度不一的「關心」，自救會掛了200多條反對焚化爐的布條，被環保局拆光，他還被以違反廢清法開3張罰單並送到行政執行處。

陳翰立指出，名間鄉民有權利說不，名間鄉1年靠茶葉出口賺了新台幣上百億元，一旦焚化爐興建，產茶重鎮的八卦山將是落塵重災區，縣府卻說，茶不會死，人也不會死，但他質疑，若茶產量下滑，要拿什麼東西賠，縣府有能力嗎。

陳翰立說，他今天北上是因為已經走投無路，希望各界聽聽名間人的聲音，幫忙找一條出路。他也要問環境部、國產署，這座焚化爐為什麼可以適用促參法，這樣合理嗎，環境部應該要給說明，也要負起責任。

南投縣 焚化爐

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