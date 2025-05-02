國道客運萎縮…台中4大轉運中心陸續上路 市府招商有信心

台中推動轉運中心建設，包含豐原轉運中心、大台中轉運中心、水湳轉運中心與烏日轉運中心。近年國道客運載客量減少，議員擔心轉運中心啟用後國道席位過剩，反而淪為蚊子館。市府表示，台中的國道客運載客量下降不多，對後續招商有信心。

台中市交通局表示，市府規畫8大轉運中心，其中4個屬於大型層級轉運中心，包含2022年啟用的豐原轉運中心、明年上半年完成的大台中轉運中心、明年初完成的水湳轉運中心，以及還在規畫的烏日轉運中心；其餘4處是大甲、沙鹿、霧峰與朝馬。

國民黨籍議員陳文政指出，近年台灣人長途旅遊偏愛搭乘高鐵，國道客運載運量逐年下降，2019年疫情前全年約8100萬人次，去年只剩下約5400萬人次，很多轉運中心面臨招商困難，新北就出現類似狀況，甚至啟用不久的豐原轉運中心，原本規畫5席國道客運，啟用後只進駐2條，其他改成市區公車。

陳文政表示，國道客運載客量減少對轉運中心產生根本性衝擊，高鐵票價連年凍漲，未來搭乘占比只會持續增加，跑中長途的國道客運會進一步被邊緣化；面對這樣的局勢，台中即將完成的3座轉運中心該如何招商？是否要採取多元化經營，以免變成超大型公車候車亭？

交通局長葉昭甫表示，烏日轉運中心還在規畫中，豐原轉運中心目前席位都已招標完成，大台中轉運中心位於台中火車站附近，席位以市區公車為主；較多人擔心水湳轉運中心，將設有42席國道客運月台，市府也認同應該多元經營，目前在做招商前期擬定，會一併加入招商文件確認。