中捷七線齊發經費哪來？綠批賣地籌錢沒邏輯 藍建議發公債

中捷要「七線齊發」，經費是大問題，中市府估計全部工程上看6000億元，若比照北捷，甚至會超過1兆元。民進黨議員批評，市長盧秀燕的「賣地蓋捷運」邏輯不通，是假建設之名炒地皮；國民黨議員認為，要多方籌措財源，也應考慮發行公債。市府表示會一併研議規畫。

台中捷運目前僅綠線通車，藍線剛發包機電工程，預計2034年通車，綠線延伸大坑彰化、機場捷運橘線、藍線延伸太平、屯區環線、崇德豐原紅線、橘線延伸海線等路線還在綜合規畫或可行性研究階段。盧秀燕上周表示，中捷要「七線齊發」，為了蓋捷運，出售重劃區和區段徵收的抵費地、配餘地是情非得已。

市議會今天進行交通地政業務質詢。藍綠議員都對「七線齊發」的經費有意見，捷運工程局說明，按照目前物價指數，7條線路全部做完需耗費超過6000億元，然而物價勢必上漲，若對比台北捷運，北捷完成路網已經耗資將近1兆元。

民進黨籍議員謝家宜表示，盧秀燕說「賣地蓋捷運」，但過去6年賣了多少地，捷運只完成1條綠線，賣地蓋捷運根本是假議題；議員張芬郁指出，最近標售的2筆土地賣出156億元，捷運1條線動輒1000多億元，這點錢要「賣地蓋捷運」，邏輯上就說不通。

民進黨籍議員陳淑華批評，盧秀燕任內賣出700多億元土地，導致地價與房價高漲，「賣地蓋捷運」只是在合理化炒地皮政策。民進黨議員皆表示，土地不該被賤賣，市民期待重劃區的土地可以興建社會住宅等公共建設，不是賣給商人圈地，讓年輕人買不起房。

國民黨籍議員劉士州說，假設7線工程經費需要上兆，台中市府起碼要負擔5000億元，應該從各管道籌措，出售配餘地和抵費地當然是一條路，此外也可以考慮發行捷運公債；最重要的還是希望中央加大補助，「如果下任總統是台中人就更好了！」