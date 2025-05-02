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台3丙線半年2行人遭撞死 警設測速照相器取締超速車
台3丙線串連南投縣竹山鎮水底寮到集集鎮林尾，長度7.1公里，因路段筆直、沿線居民少，車輛常超速行駛，去年9月到今年2月，已有2起行人遭車輛高速撞擊死亡案件，南投縣警局已設置固定測速設備，將在7月1日啟用，確保行人安全。
台3丙線沿途經過山仔腳、社寮、富州以及劉厝等聚落，為串連竹山、集集之間的重要道路。尤其社寮紫南宮發財金出名後，每當重要節慶、台3丙線交通流量也大增。
南投縣警局交通隊表示，台3丙線路段筆直，沿線居民少，部分駕駛人因環境較為空曠、車流單純，行駛有超速行駛情形。警方統計，113年9月及114年2月，台3丙線已發生2起行人死亡A1交通事故，經調查，都是行人遭高速行駛車輛撞擊所致。
另據統計，113年台3丙路段亦發生A2交通事故2件、A3事故3件；114年截至4月20日止，再發生A3事故2件，顯示台3丙線為交通事故高風險區域。為防制交通事故，針對竹山鎮台3丙線4.7公里處設置固定式測速照相設備，將在今年7月1日正式啟用。
交通隊表示，這次台3丙線設置測速設備是根據事故統計資料及路況特性分析，警方也多次會勘，並與當地居民取得共識，希望裝設後提醒駕駛人減速慢行，降低事故發生率，保護行人與其他用路人安全，警方也將持續透過事故分析與熱點監控，加強風險路段管理，打造更安全的交通環境。
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