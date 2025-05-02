快訊

近10小時偵訊…貴婦奈奈200萬元交保 戴上電子腳鐐離去

影／「粉紅超跑」白沙屯媽與山邊媽午夜合轎 凌晨正式出發

好消息！台中大里霧峰美群橋近4億元改建最快月底核定

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委何欣純昨邀內政部政務次長董建宏實地考察台中市連接大里、霧峰的美群橋。圖／立委何欣純提供
立委何欣純昨邀內政部政務次長董建宏實地考察台中市連接大里、霧峰的美群橋。圖／立委何欣純提供

立委何欣純昨邀內政部政務次長董建宏實地考察台中市連接大里、霧峰的美群橋。何欣純說，2020年爭取美群橋改建，陸續克服3大難關，如今走到最終計畫爭取核定階段，經費預計3.97億元，預計最快本月底核定。

昨日會勘出席有台中市議員李天生、張芬郁、林德宇等三人，大里區塗城里長黃仁耀、瑞城里長蔡承翰也共同參與。

何欣純說，爭取改建第一個難關是如何納入生活圈道路系統，其二關卡是經濟部水利署第三河川分署對於草湖溪的防洪計畫安全水位要求，致原始橋面設計為拱橋狀影響通行，後經檢討修正降至橋底下，未來新美群橋才可平面通行，最後難關是經費財源，感謝屯區各市議員督促市府配合計畫申請，現正內政部審定中。

內政部政務次長董建宏說，美群橋經費將近4億，新橋面比現在更寬，也跟防汛堤相互銜接，未來可以舒適的騎腳踏車，進而串起環台的自行車道，這些都是賴清德總統特別重視的部分，內政部審定計畫不是單純做完道路即可，要和其他內容作配合做整體思考，而114年最終預算數尚在行政院盤整中，如本月總預算確定之後，內政部即會趕緊進行核定程序。

何欣純說，不同黨派市議員關心美群橋改建，都有提案跟質詢，感謝議員、里長的努力爭取，中央地方來合作，今天結論即是和大家報告宣布好消息，錢有著落，今年應可發包動工改建，中央補助最高可達70%。

立委何欣純（中）昨邀內政部政務次長董建宏（右三）實地考察台中市連接大里、霧峰的美群橋。圖／立委何欣純提供
立委何欣純（中）昨邀內政部政務次長董建宏（右三）實地考察台中市連接大里、霧峰的美群橋。圖／立委何欣純提供

何欣純 內政部 議員

延伸閱讀

盧秀燕市長上任後首次赴白沙屯起駕…引發外界遐想

影／相信化解執政危機？賴清德、盧秀燕同框 2人臉上表情曝光

立委何欣純籲中捷紅線可行性評估1年完成 中市捷運局：全力進行

民代邀交通部鐵道局會勘中捷紅線 促加速期程

相關新聞

台中雙層觀光餐車來了 攜手北市購券互享買一送一

台中雙層觀光巴士帶起城市觀光風潮，去年紅色雙層觀光巴士推出後深受好評，5月又趁熱加碼餐車服務，除串連國家歌劇院、秋紅谷等...

日月潭啟動水力發電排砂 清淤美容兼延壽

日月潭是天然湖泊兼水力發電水庫，但水庫啟用91年，淤積率達18%。台電今年啟用「水力發電排砂」，利用4公里長輸泥管，將淤...

彰南運動中心營運換手 1周免費體驗

彰化縣彰南國民運動中心因原廠商終止營運契約，經營到4月30日，彰化縣府完成短期營運招標，今天起全館重新開幕；苗栗縣4大運...

銀行稱「不是開當鋪」婉拒質押藝術品借款 彰化陶藝家陳正勳獲獎感慨萬千

彰化縣溪州鄉陶藝家陳正勳的作品兼融東方禪意和西方幾何，經常得到國內外獎項，今年榮獲象徵台灣陶藝界最高榮譽2025年臺灣陶...

台中清水國民運動中心延宕10多年 完工日期一延再延遭抨擊

眼看豐原國民暨兒童運動中心預計8月開幕，具備相同功能的清水國民運動中心，為海線民眾等待已久的室內運動設施與游泳池，原訂去...

盧秀燕市長上任後首次赴白沙屯起駕…引發外界遐想

苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香今天晚上起駕，賴清德總統、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦等人將出席。其中盧秀燕是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。