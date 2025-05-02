好消息！台中大里霧峰美群橋近4億元改建最快月底核定

立委何欣純昨邀內政部政務次長董建宏實地考察台中市連接大里、霧峰的美群橋。何欣純說，2020年爭取美群橋改建，陸續克服3大難關，如今走到最終計畫爭取核定階段，經費預計3.97億元，預計最快本月底核定。

昨日會勘出席有台中市議員李天生、張芬郁、林德宇等三人，大里區塗城里長黃仁耀、瑞城里長蔡承翰也共同參與。

何欣純說，爭取改建第一個難關是如何納入生活圈道路系統，其二關卡是經濟部水利署第三河川分署對於草湖溪的防洪計畫安全水位要求，致原始橋面設計為拱橋狀影響通行，後經檢討修正降至橋底下，未來新美群橋才可平面通行，最後難關是經費財源，感謝屯區各市議員督促市府配合計畫申請，現正內政部審定中。

內政部政務次長董建宏說，美群橋經費將近4億，新橋面比現在更寬，也跟防汛堤相互銜接，未來可以舒適的騎腳踏車，進而串起環台的自行車道，這些都是賴清德總統特別重視的部分，內政部審定計畫不是單純做完道路即可，要和其他內容作配合做整體思考，而114年最終預算數尚在行政院盤整中，如本月總預算確定之後，內政部即會趕緊進行核定程序。