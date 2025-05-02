快訊

近10小時偵訊…貴婦奈奈200萬元交保 戴上電子腳鐐離去

影／「粉紅超跑」白沙屯媽與山邊媽午夜合轎 凌晨正式出發

聽新聞
0:00 / 0:00

台中雙層觀光餐車來了 攜手北市購券互享買一送一

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市5月起推出「極光黑」雙層觀光巴士餐車（圖），觀光餐車與裕元花園酒店合作，午餐定價999元，母親節優惠四人同行每人750元。圖／台中市政府提供
台中市5月起推出「極光黑」雙層觀光巴士餐車（圖），觀光餐車與裕元花園酒店合作，午餐定價999元，母親節優惠四人同行每人750元。圖／台中市政府提供

台中雙層觀光巴士帶起城市觀光風潮，去年紅色雙層觀光巴士推出後深受好評，5月又趁熱加碼餐車服務，除串連國家歌劇院秋紅谷等景點，並提供午餐、晚餐各2時段包車，中市也與台北合作，兩市市民購買另一城市的觀光巴士券，享買一送一。

台中市去年12月與旅行社合作，推出紅色雙層觀光巴士，行經火車站、台中公園、柳川水岸、草悟道、國家歌劇院、秋紅谷與逢甲商圈，單趟全程50分鐘，有2種套票，包含每人100元的單程票，以及今年4月1日到5月31日的每人300元4小時暢遊套票。

觀旅局長陳美秀表示，紅色雙層觀光巴士深受好評，今年再推出「極光黑」雙層觀光巴士餐車，結合城市觀光與美食享受；遊客可透過雙層巴士全景天窗，一覽台中日夜景觀，以難得的視角俯瞰台中，創造新的旅遊模式。

雙層觀光餐車周二到周日每天出發，上下車地點為捷運文心森林公園站，行經府會園道、國家歌劇院、秋紅谷等站，全程90分鐘；午餐包車時段上午11時半與下午2時，晚餐包車時段下午5時與7時半，採線上預約。

台中市5月起推出「極光黑」雙層觀光巴士餐車，觀光餐車與裕元花園酒店合作，午餐定價999元（圖），母親節優惠四人同行每人750元。圖／台中市政府提供
台中市5月起推出「極光黑」雙層觀光巴士餐車，觀光餐車與裕元花園酒店合作，午餐定價999元（圖），母親節優惠四人同行每人750元。圖／台中市政府提供

觀光餐車與裕元花園酒店合作，午餐定價999元，母親節優惠四人同行每人750元，晚餐原價1500元，特價1200元。觀旅局表示，餐車有3桌雙人桌與5桌四人桌，適合情侶、家人與好友一同遊玩，建議至少出發前一天預約。

觀旅局昨天起也推出台中台北雙城服務，台中市民憑身分證洽車上服務人員購買「台北市雙層觀光巴士一日券」，享買一送一；台北市民也能憑身分證購買「台中雙層觀光巴士四小時券」，享買一送一。

國家歌劇院 秋紅谷 雙層巴士

延伸閱讀

台中推出雙層觀光巴士餐車 加碼台北、台中雙城優惠

台中神戶直飛 中市偕業者神戶車站設攤秀中台灣魅力

星宇航空台中直飛神戶 中彰投苗聯手辦中台灣推介活動

賞花正是時候！台中海線大甲鐵砧山新景點「桂花泉登山步道」登場

相關新聞

日月潭啟動水力發電排砂 清淤美容兼延壽

日月潭是天然湖泊兼水力發電水庫，但水庫啟用91年，淤積率達18%。台電今年啟用「水力發電排砂」，利用4公里長輸泥管，將淤...

彰南運動中心營運換手 1周免費體驗

彰化縣彰南國民運動中心因原廠商終止營運契約，經營到4月30日，彰化縣府完成短期營運招標，今天起全館重新開幕；苗栗縣4大運...

台中雙層觀光餐車來了 攜手北市購券互享買一送一

台中雙層觀光巴士帶起城市觀光風潮，去年紅色雙層觀光巴士推出後深受好評，5月又趁熱加碼餐車服務，除串連國家歌劇院、秋紅谷等...

銀行稱「不是開當鋪」婉拒質押藝術品借款 彰化陶藝家陳正勳獲獎感慨萬千

彰化縣溪州鄉陶藝家陳正勳的作品兼融東方禪意和西方幾何，經常得到國內外獎項，今年榮獲象徵台灣陶藝界最高榮譽2025年臺灣陶...

台中清水國民運動中心延宕10多年 完工日期一延再延遭抨擊

眼看豐原國民暨兒童運動中心預計8月開幕，具備相同功能的清水國民運動中心，為海線民眾等待已久的室內運動設施與游泳池，原訂去...

盧秀燕市長上任後首次赴白沙屯起駕…引發外界遐想

苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香今天晚上起駕，賴清德總統、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦等人將出席。其中盧秀燕是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。