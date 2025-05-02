台中雙層觀光餐車來了 攜手北市購券互享買一送一

台中雙層觀光巴士帶起城市觀光風潮，去年紅色雙層觀光巴士推出後深受好評，5月又趁熱加碼餐車服務，除串連國家歌劇院、秋紅谷等景點，並提供午餐、晚餐各2時段包車，中市也與台北合作，兩市市民購買另一城市的觀光巴士券，享買一送一。

台中市去年12月與旅行社合作，推出紅色雙層觀光巴士，行經火車站、台中公園、柳川水岸、草悟道、國家歌劇院、秋紅谷與逢甲商圈，單趟全程50分鐘，有2種套票，包含每人100元的單程票，以及今年4月1日到5月31日的每人300元4小時暢遊套票。

觀旅局長陳美秀表示，紅色雙層觀光巴士深受好評，今年再推出「極光黑」雙層觀光巴士餐車，結合城市觀光與美食享受；遊客可透過雙層巴士全景天窗，一覽台中日夜景觀，以難得的視角俯瞰台中，創造新的旅遊模式。

雙層觀光餐車周二到周日每天出發，上下車地點為捷運文心森林公園站，行經府會園道、國家歌劇院、秋紅谷等站，全程90分鐘；午餐包車時段上午11時半與下午2時，晚餐包車時段下午5時與7時半，採線上預約。

台中市5月起推出「極光黑」雙層觀光巴士餐車，觀光餐車與裕元花園酒店合作，午餐定價999元（圖），母親節優惠四人同行每人750元。圖／台中市政府提供

觀光餐車與裕元花園酒店合作，午餐定價999元，母親節優惠四人同行每人750元，晚餐原價1500元，特價1200元。觀旅局表示，餐車有3桌雙人桌與5桌四人桌，適合情侶、家人與好友一同遊玩，建議至少出發前一天預約。

觀旅局昨天起也推出台中台北雙城服務，台中市民憑身分證洽車上服務人員購買「台北市雙層觀光巴士一日券」，享買一送一；台北市民也能憑身分證購買「台中雙層觀光巴士四小時券」，享買一送一。