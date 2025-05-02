彰南運動中心營運換手 1周免費體驗

彰化縣彰南國民運動中心因原廠商終止營運契約，經營到4月30日，彰化縣府完成短期營運招標，今天起全館重新開幕；苗栗縣4大運動館工程，苗栗、竹南完工在即，不過規畫委外經營，還要等一等，苑裡、頭份館數次流標，日前終於決標，讓縣府鬆了一口氣。

員林市彰南運動中心原由凱格大巨蛋運動公司經營，業者表示，營運4年期間經歷新冠疫情，仍積極經營。然而，泳池加熱系統故障、排水管線淤塞、牆壁滲水等問題通報縣府維修，一直未修好，造成營運損失，縣府無視業者經營履約困難，只好忍痛提前終止營運。對於消費者權益，會保留服務窗口辦理退費。

彰化縣府表示，已完成短期營運招標，彰南運動中心將委由頡承運動發展公司短期營運，自5月1日起至10月31日止，今天起全館含游泳池、體適能中心正常營運，開放時間為每日6時至22時。廠商也推出回饋方案，游泳池及體適能中心免費一周體驗方案，自5月2日起至5月8日，民眾可免費入館使用游泳池及體適能中心。

縣政府表示，凱格營運期間通報保固與設施異常問題，均有函請營造廠商修繕，和凱格公司履約協調失敗，業者迄今未依約繳納2024年土地租金差額及今年權利金與土地租金近700萬元，違約金更累積3千萬元，後續將透過法律程序處理。

苗栗、竹南運動館將完工

苗栗縣四大運動場館興建案，苗栗市館預計今年6、7月完工，1樓綜合球場、舞蹈教室、兒童遊戲室；2樓體適能教室、飛輪教室、TRX懸吊訓練教室及桌球室等，申請使用執照約2個月期程，市公所同步辦理OT案，拚明年農曆春節前營運。

經費2.1億元竹南全民運動館，預計6月完工，規畫體健中心、飛輪教室、兒童遊戲室，2樓桌球室、韻律教室及瑜伽教室，3樓羽球、籃球及5人制足球之多功能綜合球場，委外作業可能要1年，將先開放部分設施供使用。苑裡館、頭份館工程最近都分別決標，預計近期開工，明年底完工。