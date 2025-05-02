日月潭啟動水力發電排砂 清淤美容兼延壽

日月潭是天然湖泊兼水力發電水庫，但水庫啟用91年，淤積率達18%。台電今年啟用「水力發電排砂」，利用4公里長輸泥管，將淤泥混合潭水後排除，預計年底清除6萬噸淤泥，未來每年排砂量36萬噸將可達「出入平衡」，為日月潭美容兼延壽。

日月潭湖光山色、碧波蕩漾，但在大竹湖水域出現淤積沙洲，相當煞風景。台電表示，日月潭是「離槽水庫」從武界壩取水，取水口所在的大竹湖區域，才會出現淤積。

過去台電以挖土機在大竹湖區域挖淤泥，濕泥暫放在高灘地，經數月曝曬脫水，再由砂石車清運，但一年只能清掉4千噸，而日月潭每年淤積量是每年38萬噸，落差很大。

日月潭水庫在1934年啟用，水庫容量1億7千萬噸，淤積問題在大竹湖水域形成大片沙洲，累計淤積量3千萬噸，淤積率達18%，也影響蓄水量和壽命。這些淤泥商業價值低，難二次利用，卻要花不少經費清除運到處理場。

台電表示，日月潭排砂成功後，德基、霧社水庫，也可透過「水力發電排砂」延長水庫壽命。